Então, em que lugar do mundo você é cibernético, se é que existe?

Por PAUL BISCHOFF – No ano passado, nosso estudo analisou 60 países e encontrou enormes diferenças em várias categorias, desde taxas de malware até legislação relacionada à segurança cibernética. De fato, nenhum país era “o melhor da classe”. Todos os países que analisamos precisavam de algumas melhorias significativas.

Então, as coisas melhoraram ou estão piorando?

Classificamos esses 60 países entre o menos cibernético e o mais seguro com base em sete critérios:

A porcentagem de dispositivos móveis infectados com malware

A porcentagem de computadores infectados com malware

O número de ataques financeiros de malware

A porcentagem de todos os ataques de telnet por país de origem

A porcentagem de usuários atacados por cryptominers

Os países mais bem preparados para ataques cibernéticos

Os países com a legislação mais atualizada sobre segurança cibernética

Encontramos a pontuação da maioria dos países melhorada desde o ano passado. Mas, devido aos maiores esforços de segurança cibernética da maioria dos países, isso significa que alguns dos melhores desempenhos do ano passado caíram no ranking. Isso inclui os EUA, que caíram do quinto país com maior segurança cibernética para o 17º.

Adicionamos 16 novos países ao estudo, graças à disponibilização de mais dados. Isso significa que os países estão agora classificados de um a 76, sendo um o país menos cibernético e 76 o país mais cibernético.

Qual é o país menos cibernético do mundo?

Segundo o nosso estudo, a Argélia ainda é o país menos cibernético do mundo, apesar de sua pontuação ter melhorado um pouco. Sem nova legislação (como foi o mesmo com todos os países), ainda é o país com a legislação mais pobre (apenas uma parte da legislação – relativa à privacidade – está em vigor). Também obteve baixa pontuação nas taxas de infecção por malware de computador (19,75%) e na preparação para ataques cibernéticos (0,226). No entanto, apenas sua pontuação por falta de preparação piorou no último ano (e sua pontuação na legislação que não poderia piorar). Em todas as outras categorias, os ataques diminuíram, como era a tendência comum para a maioria dos países.

Outros países de alto escalão foram o Tajiquistão, Turquemenistão, Síria e Irã, que substituíram a Indonésia, o Vietnã, a Tanzânia e o Usbequistão do ano passado.

Os países com maior pontuação por categoria foram:

Maior porcentagem de infecções por malware móvel – Irã – 52,68% dos usuários

Maior número de ataques financeiros de malware – Bielorrússia – 2,9% dos usuários

Maior porcentagem de infecções por malware de computador – Tunísia – 23,26% dos usuários

Maior porcentagem de ataques de telnet (por país de origem) – China – 13,78%

Maior porcentagem de ataques de cryptominers – Tajiquistão – 7,9% dos usuários

Menos preparado para ataques cibernéticos – Turquemenistão – 0.115

Pior legislação atualizada sobre segurança cibernética – Argélia – 1 categoria principal coberta

Além da Argélia, a China foi o único país que ficou no topo de uma dessas listas – todos os outros países são novos desde o ano passado.

Qual é o país mais cibernético do mundo?

Nossas descobertas revelaram que a Dinamarca é o país mais cibernético do mundo, substituindo o Japão, que caiu quatro posições para o quinto país mais cibernético. O quarto país mais cibernético do ano passado, a Dinamarca, obteve uma pontuação incrivelmente baixa na maioria das categorias, apenas pontuando um pouco mais na categoria legislação por não ter leis específicas que cobrem conteúdo e crimes cibernéticos.

Outros países com melhor desempenho incluem Suécia, Alemanha, Irlanda e Japão. França, Canadá e Estados Unidos foram expulsos dos cinco principais países de segurança cibernética e alcançaram o nono, sexto e décimo sétimo lugar, respectivamente.

A pontuação da Suécia melhorou em todas as categorias, exceto nos ataques por telnet, mas isso ocorreu apenas devido a um aumento muito pequeno de 0,45% para 0,49% e sua legislação (que permaneceu a mesma). A Suécia também foi o país com melhor pontuação em ataques financeiros a malware, com apenas 0,1% dos usuários afetados.

A pontuação da Alemanha melhorou drasticamente devido a um enorme declínio nos ataques financeiros a malware, passando de 3% dos usuários para 0,5%. A pontuação da Irlanda veio de melhorias em todas as categorias, ataques de bar telnet (onde houve um aumento mínimo de 0,06% para 0,07%) e uma melhoria significativa na preparação para ataques cibernéticos (até 0,784 de 0,675).

A pontuação mais baixa do Japão veio de um aumento no ransomware móvel (de 1,34% para 1,97%), um aumento no ransomware de computador (de 8,3% para 9,17%) e ataques de telnet do país (enquanto estes reduziram de 1,23% para 1,06%, este ainda era um número mais alto do que alguns outros países). Sua pontuação para a preparação para ataques cibernéticos e ataques com criptomoedas melhorou, no entanto.

A França caiu dos 5 melhores países devido a uma alta taxa de computadores infectados com malware (mais de 15%). Embora a pontuação geral do Canadá tenha melhorado, sua posição diminuiu devido a melhores pontuações de outros países. O Canadá também pontuou bastante alto nas taxas de infecção por malware de computador (10,24%). E a pontuação dos Estados Unidos diminuiu significativamente devido às altas taxas de infecção por malware de computador (9,07%) e um alto número de ataques de telnet vindos do país (4,71%).

Os países com menor pontuação por categoria foram:

Menor porcentagem de infecções por malware móvel – Finlândia – 0,87% dos usuários

Menor número de ataques financeiros a malware – Dinamarca, Irlanda e Suécia – 0,1% dos usuários

Percentual mais baixo de infecções por malware de computador – Dinamarca – 3,15% dos usuários

Menor porcentagem de ataques telnet (por país de origem) – Turquemenistão – 0%

Menor porcentagem de ataques de cryptominers – Japão – 0,17% dos usuários

Melhor preparado para ataques cibernéticos – Reino Unido – pontuação de 0,931

Legislação mais atualizada sobre segurança cibernética – França, China, Rússia e Alemanha – todas as sete categorias cobertas

Classificação 2019 Classificação 2020 País Pontuação 2019 Score 2020 % de celulares infectados com malware Ataques financeiros por malware (% de usuários) % de computadores infectados com malware % de ataques de Telnet por país de origem (IoT) % de ataques de Cryptominers Melhor preparado para ataques cibernéticos Legislação mais atualizada 1 1 Argélia 55,75 48,99 26,47 0,5 19,75 0,07 1,27 0,226 1 – 1 Tajiquistão – 48,54 2,62 1.4 8,12 0,01 7,90 0,263 2 – 3 Turquemenistão – 48,39 4,89 1.1 5,84 0 0 7,79 0,111 2 – 4 Síria – 44,51 10.15 1.2 13,99 0,01 1,36 0,237 1 9 5 Eu corri 43,29 43,48 52,68 0,8 7.21 3,31 1,43 0,641 2 8 6 Bielorrússia 45,09 41,64 2.10 2.9 13,34 0,05 2,35 0,578 3 6 7 Bangladesh 47,21 40,36 30,94 0,8 16,46 0,38 1,91 0,525 3.5 7 8 Paquistão 47.10 40,33 28.13 0,8 9,96 0,37 2,41 0,407 2.5 5 9 Usbequistão 50,50 39,41 4,14 2.1 10,5 0,02 4,99 0,666 3 4 10 Tanzânia 51,00 38,72 21,96 0,6 9,41 0,03 4,35 0,642 1.5 14 11 Sri Lanka 39,59 38,37 16,21 0,5 11,87 0,02 4,62 0,466 3 20 12 Egito 38,03 36,40 19,44 0,8 11,39 10,89 1,18 0.842 4 30 13 Brasil 33,57 36,31 10,53 0,4 11,40 8,56 1.07 0,577 3 3 14 Vietnã 52,44 35,83 5,70 0,5 11,97 3,44 3,72 0,693 2 – 15 Bósnia e Herzegovina – 35,43 5.68 0,7 10,63 0,08 0,72 0,204 2 27 16 Tunísia 35,54 35,07 2,40 0,5 23,26 0,32 1.01 0,536 3 12 17 Peru 41,25 34,38 11.17 0,6 12,32 0,19 2.05 0,401 3 15 18 Índia 39,30 33,82 28,75 0,4 11,74 3,41 1,75 0,719 3.5 18 19 Equador 38,29 33,56 15,38 0,3 9,00 0,25 1,44 0,367 2 11 20 Nigéria 42,54 31,97 22,46 0,5 10.04 0,08 1,35 0,65 2 2 21 Indonésia 54,89 31,33 23,38 0,9 12,47 1,57 1,76 0,776 4 25 22 Marrocos 36,47 30,60 13,70 0,6 13,35 0,13 0,82 0,429 4 13 23 China 40,80 28,90 4,73 1.2 9,65 13,78 0,99 0.828 7 16 24 Grécia 39,06 28,71 2.03 0,4 14,59 3,43 0,69 0,527 4 – 25 Quirguistão – 28,37 1,95 0,6 10.01 0,03 1.05 0,254 4 – 26 Cazaquistão – 28.16 4,08 0,9 9,22 0,22 3,66 0,778 3 17 27 Romênia 39,02 27,50 5.04 0,3 11,78 0,77 0,25 0,568 2 22 28. Coreia do Sul 37.16 27.11 3,30 1.9 7.89 2.06 0,83 0.873 3 24 29 Filipinas 36,79 26,87 14,79 0,5 13,71 0,12 0,81 0,643 4 19 30 Azerbaijão 38,20 26,57 3,80 0,8 12,74 0,03 1,98 0,653 4 28. 31 África do Sul 34,39 25,83 8.28 0,4 8,50 0,5 0,79 0,652 2 – 32. Omã – 25,74 18,07 0,3 11,82 0,04 0,59 0.868 2 – 33 Jordânia – 25,55 16,60 0,6 9,09 0,66 0,84 0,556 4.5 42. 34 México 27.17 25,22 14,91 0,6 10.14 0,93 0,41 0,629 4 – 35 Chile – 25,02 11,99 0,3 9,34 0,37 0,68 0,47 4 32. 36. Arábia Saudita 32,99 24,78 20,05 0,3 13,30 0,12 0,57 0,881 3 – 37. Sérvia – 24,75 4.11 0,4 14,36 0,27 1.2 0,643 4 10 38. Ucrânia 42,58 24,73 1,72 0,4 9,07 1,75 1,63 0,661 3 37. 39. Argentina 28.11 24,59 13.11 0,5 10,34 1,73 0,56 0,407 6 39. 40. Colômbia 27,69 23,68 14,23 0,3 8.66 0,59 0,66 0,565 4 23 41. Emirados Árabes Unidos 36,88 23,31 9,18 0,6 13,64 0,26 0,95 0,807 4 21 42. Bulgária 37,86 22,54 1,54 0,5 13,88 0,35 0,99 0,721 4 34 43 Tailândia 32,42 21,87 2,35 0,4 10,33 0,95 1,23 0,796 3 31 44 Letônia 33,05 21,86 2.08 0,6 12,41 0,11 1,22 0,748 4 29 45 Quênia 34.16 21,69 16,22 0,4 11,24 0,16 1,28 0,748 5 36. 46. Itália 28,31 21,62 5.01 0,5 12,47 2.3 0,52 0.837 4 26 47 Eslováquia 35,57 21,48 3,00 0,3 11.11 0,12 0,73 0,729 3 – 48. Moldova – 20,74 1,90 0,3 13.11 0,42 1.5 0,662 5 35 49. Malásia 31,79 19,94 18,84 0,5 11,98 0,54 0,54 0,893 5 – 50. Suíça – 18,87 2,62 0,3 7.21 0,04 0,19 0,788 2 40. 51 Polônia 27,36 18,65 3,16 0,4 11,39 0,72 0,56 0.815 4 – 52 Lituânia – 18,51 2,21 0,6 12,50 0,07 0,89 0,908 4 48. 53 Bélgica 21.03 18,06 3,81 0,2 10,02 0,17 0,23 0.814 3 38. 54 Rússia 28,02 17,84 2,18 1 8,76 4,35 1,65 0.836 7 46. 55 Espanha 24.12 17,09 4,15 0,3 11.09 0,91 0,62 0,896 4 33 56. Portugal 32,79 16,91 4,36 0,2 12,79 0,11 0,54 0,758 5 45 57 Áustria 25,76 16,63 3.01 0,3 8.13 0,05 0,21 0.826 3 – 58. Estônia – 16,05 1,59 0,4 13,20 0,01 1,23 0,905 5 49. 59. República Checa 20,37 16,03 1,60 0,2 4,88 0,21 0,38 0,569 4 56. 60 Estados Unidos 12,20 15,85 8.18 0,3 9,07 4,71 0,21 0,926 5.5 51 61 Cingapura 15.13 15,29 9,97 0,5 6,67 0,18 0,35 0,898 4 50. 62 Austrália 16,34 13,95 4,86 0,3 11.08 0,5 0,28 0.890 5 47 63. Peru 23,20 13,26 2.06 0,4 7.17 3,47 0,82 0.853 6 – 64 Noruega – 12,75 2.04 0,2 7,80 0,17 0,5 0,892 4 41. 65 Hungria 27,30 12,63 3,46 0,2 11,49 0,31 0,55 0.812 6 43 66. Croácia 27,09 11,60 2,34 0,2 7,83 0,1 0,66 0.840 5 52 67 Países Baixos 15,00 10,82 2,89 0,2 3,78 0,4 0,68 0,885 4 59. 68 França 10,58 10,78 3.54 0,2 15,09 0,75 0,2 0,918 7 53 69 Reino Unido 14.15 10,64 3,35 0,2 7.69 1,23 0,27 0,931 5 – 70 Finlândia – 10,34 0,87 0,2 7,53 0,03 0,5 0.856 5 58. 71 Canadá 11.19 10,12 3,93 0,2 10,24 0,45 0,28 0,892 6 60 72 Japão 8,81 9,46 1,97 0,2 9,17 1.06 0,17 0.880 6 55 73 Irlanda 13,41 9,40 4,34 0,1 4.51 0,07 0,21 0,784 5 44 74 Alemanha 26,48 9,39 4.01 0,5 9,29 0,61 0,2 0.849 7 54 75 Suécia 13,78 8,40 1,73 0,1 4.03 0,49 0,25 0.810 5 57 76 Dinamarca 12.04 6,72 2,57 0,1 3,15 0,05 0,2 0.852 5

O que mudou no ano passado?

Observação: os 16 novos países adicionados este ano (Bósnia e Herzegovina, Chile, Estônia, Finlândia, Jordânia, Cazaquistão, Quirguistão, Lituânia, Moldávia, Noruega, Omã, Sérvia, Suíça, Síria, Tajiquistão e Turquemenistão) não estão incluídos no gráfico acima devido à sua omissão em 2019.

Como podemos ver no gráfico acima, as pontuações da maioria dos países melhoraram em relação ao ano passado – algumas mais que outras. A pontuação da Indonésia melhora drasticamente, passando de 54,89 no ano passado para 31,33 este ano, com alguns países europeus também observando melhorias significativas (por exemplo, Ucrânia, Alemanha, Portugal, Bulgária e Croácia).

Somente Estados Unidos, Brasil, Japão, França, Irã e Cingapura tiveram pontuações piores que no ano anterior. Embora exista apenas uma pequena diferença em todos os casos, como vimos nos EUA, basta contribuir para uma queda considerável no ranking devido às melhorias de muitos outros países.

O que podemos tirar dessas descobertas?

É encorajador ver que a maioria dos países melhorou em geral. Nenhum país domina todas as categorias; portanto, todos os países ainda têm espaço para melhorias. Se eles precisam fortalecer a legislação de segurança cibernética ou se os usuários precisam de melhor proteção em seus computadores e smartphones, ainda há um longo caminho a percorrer.

Além disso, à medida que o cenário da segurança cibernética muda constantemente (os criptografadores estão aumentando em prevalência, por exemplo), os países precisam tentar dar um passo à frente dos cibercriminosos.

Nossa metodologia: como encontramos os países com a pior segurança cibernética?

Foram considerados sete critérios, cada um dos quais com peso igual em nossa pontuação geral. Estes foram:

A porcentagem de celulares infectados com malware – software projetado para obter acesso não autorizado a, destruir ou interromper o sistema de um dispositivo

A porcentagem de computadores infectados com malware – software projetado para obter acesso não autorizado a, destruir ou interromper o sistema de um computador

O número de ataques financeiros a malware – programas maliciosos criados para roubar o dinheiro de um usuário da conta bancária em seu sistema de computador

A porcentagem de todos os ataques de telnet por país de origem (com base no número de endereços IP exclusivos dos dispositivos usados ​​nos ataques) – uma técnica usada pelos cibercriminosos para levar as pessoas a baixar uma variedade de tipos de malware

A porcentagem de usuários atacados por cryptominers – software desenvolvido para controlar o computador de um usuário e usar seus recursos para minerar moeda (sem a permissão do usuário)

Os países mais bem preparados para ataques cibernéticos

Os países com a legislação mais atualizada

Além dos dois últimos, todas as pontuações foram baseadas na porcentagem de usuários atacados durante o terceiro trimestre de 2019. Os países mais bem preparados para ataques cibernéticos foram pontuados usando as pontuações do Índice Global de Cibersegurança (GCI) . A legislação mais atualizada foi pontuada com base na legislação existente (e rascunhos) que abrangeu sete categorias (estratégia nacional, militar, conteúdo, privacidade, infraestrutura crítica, comércio e crime). Os países receberam um ponto por ter legislação em uma categoria ou meio ponto para um projeto.

Para cada critério, o país recebeu um ponto com base em sua classificação entre os países com classificação mais alta e mais baixa. Os países com a menor pontuação de segurança cibernética receberam 100 pontos, enquanto os países com a maior pontuação de segurança cibernética receberam zero pontos. Todos os países entre essas duas pontuações receberam uma pontuação percentual, dependendo da classificação.

A pontuação total foi alcançada pela média da pontuação de cada país nas sete categorias.

Todos os dados usados ​​para criar esse sistema de classificação são os mais recentes disponíveis, e incluímos apenas países onde poderíamos cobrir todos os pontos de dados.

Confira aqui todos os detalhes: https://www.comparitech.com/ blog/vpn-privacy/ cybersecurity-by-country/

