Comissão aprova licença ambiental simplificada para pequenos municípios atenderem à Lei de Resíduos Sólidos

Crédito: SXC.hu

As secretarias de educação (estaduais e municipais) têm até o final deste mês para aderir ao Programa Educação e Família e indicar as escolas de sua rede de ensino que poderão receber recursos financeiros (dentre as elegíveis). São 5.755 escolas públicas que podem participar da iniciativa em 2021.

“Recomendamos que as secretarias não esperem até o fim do prazo, pois quanto mais cedo elas efetivarem a adesão, mais rápido as escolas recebem os recursos para realizar essa proposta de integração com as famílias”, informa o diretor de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação, Renato Brito.

O Plano de Ação é o instrumento que organiza as atividades da escola para fomentar a participação da família, estabelecendo metas, prazos e custos das atividades que devem ser realizadas, como oficinas, cursos, palestras, visitas guiadas. Ele é o pré-requisito para o recebimento de recursos financeiros do PDDE – Educação e Família, que em 2021 totaliza R$ 16 milhões.

Adesão passo a passo

Para aderir, basta acessar o PAR4 (www.simec.mec.gov.br), clicar em “Programas do MEC” e no banner do Programa Educação e Família. A partir desses comandos, a secretaria de educação deverá aceitar o Termo de Adesão, indicar um representante para o Programa, selecionar as escolas que participarão do PDDE Educação e Família (poderão ser todas) e enviar para o MEC.

Para verificar se existem escolas da sua rede de ensino que são elegíveis, obter informações detalhadas sobre o Programa e ver o passo a passo da adesão acesse o link: http://pddeinterativo.mec.gov.br/educacao-e-familia.

Mais informações: cgforg@mec.gov.br ou (61) 2022-8358.

Programa Educação e Família

Lançado em 2 de agosto, o Programa é voltado para as escolas públicas de educação básica e tem a finalidade de fomentar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida. O foco deve ser no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir e alcançar esse projeto pessoal.

O Programa Educação e Família engloba quatro ações estratégicas: