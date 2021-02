Comissão da AL prestigia a entrega de viaturas para as forças de segurança de MT

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Delegado Claudinei (PSL), participou na sexta-feira (22), em Cuiabá, da solenidade que destinou 250 viaturas para atender as forças de segurança pública de Mato Grosso. A iniciativa é do governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), que realizou investimentos de R$ 26 milhões.

De acordo com o governador Mauro Mendes (DEM), houve uma economia com os novos contratos de locação de veículos. O valor de R$ 6.800,00 (por carro), conforme le, passou a ser de R$ 3.600,00. “Essas mesmas caminhonetes, com essa mesma qualidade, custavam R$ 6.800 reais. Tinham algumas com valores de mais de R$ 7 mil. Olha a diferença de preço! Não tem mágica! Tem trabalho sério e um Estado que respeita os seus fornecedores. Com criatividade e inovação, nós vamos conseguir prestar mais e melhor o serviço, buscando menos”, afirmou o chefe do Executivo.

Contrato – O período de vigência do novo contrato de locação será de 30 meses, sendo que haverá uma economia de R$ 17 milhões em relação ao acordo anterior. “As viaturas antigas custavam aos cofres públicos quase o dobro destas viaturas. Fizemos a economia que será reinvestida em outras frentes. Em 2019, preparamos a terra, 2020 plantamos sementes e, agora, a sociedade há de colher os serviços de segurança pública com melhor qualidade”, disse o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante.

Bustamante também falou sobre a importância da integração de parceiros, como é o caso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e seus parlamentares com o governo, em especial a Secretaria de Segurança Pública, por meio da destinação de emendas e de recursos. “Hoje nós estamos aqui. Um governo trabalhando intensamente. Todas as secretarias com grandes programas de execuções. Se não fosse a Assembleia Legislativa, nada do que está acontecendo poderia estar ocorrendo hoje. Este trabalho começou lá atrás, em janeiro de 2019, agora o resultado já está começando. Este é o nosso objetivo”, destacou o presidente da ALMT, Eduardo Botelho (DEM).

As instituições beneficiadas foram a Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Sistema Socioeducativo e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Comissão de Segurança da ALMT – Entre os meses de junho a dezembro de 2020, os integrantes da Comissão de Segurança visitaram 13 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso, para identificar as principais necessidades das instituições em Barra do Garças, Primavera do Leste, Rondonópolis, Nova Mutum, Cáceres, Água Boa, Juína, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Vila Rica e Sinop.

Além de viaturas, foram apontadas a necessidade de aumento no efetivo, melhorias nas estruturas físicas, aquisição de materiais e equipamentos.

“Identificamos várias deficiências e as encaminhamos ao governo estadual. Essas 250 viaturas são um grande avanço para dar o suporte necessário aos profissionais da segurança e, claro, a sociedade só ganha. O Estado deu um importante passo, já que há uma falta de veículos nos polos regionais para o cumprimento dos trabalhos com excelência pelos servidores”, explicou o deputado Delegado Claudinei.

Além de Botelho e Claudinei, também participaram da solenidade os deputados Sílvio Fávero (PSL), Thiago Silva (MDB) e Elizeu Nascimento (PSL).