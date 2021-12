Comissão de Direitos Humanos apreciou mais de 300 proposições em 2021

Foto: Helder Faria

Após a realização das provas objetivas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), no último dia 12, um grupo de pessoas surdas esteve reunido no gabinete do deputado Wilson Santos (PSDB) para explicar as dificuldades enfrentadas durante o concurso.

“Foi a primeira vez que pessoas surdas tiveram a oportunidade de participar de um processo seletivo, isso abre caminho para a participação em concursos públicos. É claro que, por ser a primeira vez, houve falhas por parte da comissão organizadora das provas. Temos que corrigir esses problemas”, revelou Santos.

Durante a reunião de hoje (16), o deputado disse à comitiva que, na sessão desta quinta-feira, apresentou um substitutivo ao Projeto de Lei nº 907/2021, que assegura ao candidato com deficiência auditiva a possibilidade de requerer serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para acompanhamento em aulas práticas e teóricas, nos cursinhos preparatórios e pré-vestibular no âmbito do Estado de Mato Grosso.

“Gostei muito dessa reunião. Logo após a realização do concurso público, discutimos a avaliação do desempenho e das dificuldades que essas pessoas tiveram. Apresentamos hoje um projeto sobre os cursinhos preparatórios que asseguram ao candidato com deficiência auditiva a possibilidade de requer um intérprete de libras para acompanhamento de aulas práticas e teóricas nos preparatórios e pré-vestibulares em Mato Grosso”, destacou Santos.

De acordo com o deputado, sua assessoria está fazendo uma avaliação das dificuldades e, posteriormente, vai realizar alguns encaminhamentos para que o processo seja perfeiçoado e, nos próximos concursos, as pessoas surdas possam ter total amparo, compreensão e consigam desempenhar o que estudaram nas provas.

“Aprendemos com os erros e as falhas do governo e da Seduc que realizaram esse processo. Agora, para os próximos concursos públicos, acredito que esses erros não se repetirão. Estive na Seduc e coloquei todas essas previsões antecipadamente e que poderia ter problemas, com falta de intérprete e dificuldades de serem entendidos”, explicou o parlamentar.

“Isso também foi novidade para a secretaria, pois foi a primeira vez que ela acabou ofertando um processo seletivo com a participação de pessoas surdas. Dos dois lados precisam haver aprendizagem”, esclareceu ele.

O assessor de gabinete do deputado Wilson Santos e portador de deficiência auditiva, Riguel Brum, respondeu mediante intérprete sobre o que avançou nos últimos anos.

“A principal preocupação da comunidade surda é com relação aos avanços do direito assegurado. Temos muitas dificuldades no dia a dia, precisamos fazer mudanças na lei porque nesse concurso tivemos dificuldades e apontamos todos os problemas ao deputado”, concluiu ele.