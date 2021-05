Comissão de Educação celebra centenário de Lenine de Campos Póvoas em reunião extraordinária

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto realizou reunião extraordinária na tarde desta terça-feira (18) para celebrar o centenário de Lenine de Campos Póvoas, historiador, escritor, jornalista e ex-deputado estadual. Participaram do encontro, familiares do homenageado, além de representantes da Academia Mato-Grossense de Letras, Arquivo Público Estadual, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, editora Entrelinhas e prefeituras de Cuiabá e Santo Antônio.

Foi aprovado por unanimidade o projeto de resolução que denomina o Instituto Memória do Poder Legislativo como Instituto Memória Deputado Lenine de Campos Póvoas. “O ilustre colega parlamentar passará a dar nome ao instituto guardião de tudo que produzimos e abarca a rica e extensa produção do legislativo”, comemorou o idealizador da sessão e autor da proposta, deputado Allan Kardec (PDT).

“Todo mundo sabe da história de Lenine e sabe do legado deixado por ele para Mato Grosso. Seu histórico como deputado, conselheiro do Tribunal de Contas, membro da Academia de Letras nunca será esquecido”, ressaltou o deputado Faissal Calil (PV). “O homem quando tem valores, o nome o precede e ele deixou a memória cuiabana gravada na história”, declarou o deputado Gilberto Cattani (PSL).

A filha de Lenine e presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas, agradeceu a homenagem em nome da família. “É muito merecida. Meu pai deixou 27 obras, a primeira lançada quando tinha apenas 23 anos. Era um homem que amava essa terra, que ele escolheu para nascer, viver e morrer, sua querida Cuiabá. Esta homenagem de hoje foi muito feliz”, afirmou.

A desembargadora e o irmão, Eduardo Póvoas, também lembraram do período em que Lenine de Campos Póvoas cursou direito no Rio de Janeiro. De acordo com Eduardo, o pai precisava ir até o Paraguai de barco para então seguir viagem para o Rio de Janeiro. Emocionado, ainda declarou que nunca deixará de sentir saudades do pai, falecido em 2003.

Durante a reunião, também foi exibida uma parte do primeiro episódio da série “Conversando com Lenine”, em que o entrevistado é o neto do ex-deputado. “É um projeto da Lei Aldir Blanc do município de Cuiabá”, explicou a historiadora e membro do Instituto Histórico e Geográfico do estado, Neila Barreto. “O instituto é simples, sem recursos, mas encontrou essa maneira grandiosa de homenagear Lenine Póvoas”, completou. Ela ainda solicitou que os sete episódios sejam transmitidos pela TV Assembleia.

Um dos entrevistados da série e quem hoje ocupa a cadeira nº 33 da Academia Mato-Grossense de Letras, Fernando Tadeu Miranda Borges, disse se sentir presenteado com a celebração. “Além de escritor, ele foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso e o tive como professor”, destacou.

Em comemoração ao ano que Lenine Póvoas completaria 100 anos, 16 das obras do autor serão reeditadas pela editora Entrelinhas. “Agradeço a confiança da família Póvoas que vai nos permitir reeditar as obras de Lenine. Sou muito grata por analisar essa questão”, disse Maria Teresa Carracedo. “Espero poder fazer com que essas obras cheguem aos institutos de pesquisa e seja distribuído em várias bibliotecas”, afirmou.

Lenine de Campos Póvoas – Lenine Póvoas foi deputado estadual por duas legislaturas, 1947/1950 (Constituinte) e 1951/1954. Atuou como professor titular da Faculdade de Direito da UFMT, esteve em diversos cargos políticos, criou veículos de imprensa e se tornou sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e membro da Academia Mato-grossense de Letras, a qual presidiu por dez anos. Foi uma das mais notórias lideranças políticas e culturais do estado.