Comissão de Meio Ambiente recebe relatório de gestão de recursos hídricos de 2019

Foto: KAREN MALAGOLI / ALMT

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo (DEM), entregou, na tarde dessa quarta-feira (04), recursos da 9ª edição do Bazar Solidário da Assembleia Social para o Hospital Amparo de Rosário Oeste, entidade administrada pela Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste. Ela atende há 51 anos no município, sendo aproximadamente 2,4 mil pacientes por mês, 99% pelo Sistema Único de Saúde – SUS e doações.

Os recursos no valor de R$ 17,4 mil foram arrecadados graças ao sucesso nas vendas de roupas, calçados, acessórios, itens de decoração e brinquedos, expostos hoje no Foyer do Teatro Zulmira Canavarros. E que superou as expectativas conforme disse a coordenadora da Assembleia Social, Daniella Paulla Oliveira.

Na oportunidade, o presidente Botelho anunciou a destinação de uma emenda parlamentar para contribuir ainda mais.

“Estamos fazendo essa contribuição para ajudar. O hospital está passando por um momento difícil, é totalmente filantrópico, só atende pelo SUS, só atende pessoas carentes. Então, precisa dessa ajuda. Fizemos esse bazar aqui e conseguimos arrecadar um valor que pode ajudar agora no final do ano com folha de pagamento e outras necessidades. E, estamos destinando uma emenda de R$ 100 mil para esse hospital”, afirmou Botelho, ao destacar outros eventos que serão realizados para arrecadar alimentos que também serão destinados às instituições filantrópicas.

“Mais uma vez os servidores atenderam ao nosso pedido prestigiando o bazar. Foi um sucesso e agora vai beneficiar essa instituição tão importante em Rosário Oeste”, disse Daniella Paula.

“Utilizaremos esses recursos com maior carinho em nosso hospital”, disse emocionada a presidente da associação, Elenir Bernadete Gubert dos Santos. Ela disse que a demanda é grande, mas que após conversa com o grupo de trabalho, irá definir o melhor destino da emenda. A doação do bazar, Elenir explicou que será usada para algumas adequações no hospital e sala de Nebulização, também citou outras necessidades como alimentação e materiais de higiene.

“É um hospital que merece todo apoio da Assembleia Legislativa. Temos outros eventos, campanha de doação de alimentos para ajudar instituições como essa que ajudam os menos favorecidos”, acrescentou Botelho.

Ao destacar o trabalho do hospital como um gesto nobre, o deputado Carlos Avallone garantiu uma visita a unidade. Também participou o secretário de Finanças Ricardo Adriane Oliveira.

ASSOCIAÇÃO – O Hospital Amparo de Rosário Oeste atende 24 horas por dia e tem serviço de Pronto Atendimento (PA), de Urgência e Emergência, além de prever internação e promover cirurgias de baixa complexidade, como parto cesáreo, retirada de vesícula, etc. Há também atendimento de clínica médica para homens, mulheres, acompanhamento de gestantes e pediatria.

A entidade filantrópica surgiu por iniciativa da Igreja Católica. Hoje sobrevive por doações dos benfeitores, por repasses de um convênio com a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste e com recursos do SUS. No entanto, atende uma demanda maior do que a estrutura suporta.