Comissão de Saúde encerra ações de 2019 com visita ao Hospital Municipal de Juína

Foto: NAJYLLA NUNES

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou visita técnica ao Hospital Municipal de Juína Dr. Hideo Sakuno (distante 757 km de Cuiabá), na última terça-feira (17) e constatou a necessidade de recursos financeiros para a reforma da unidade de saúde e ampliação de leitos. Participaram da visita, o presidente da comissão, deputado estadual Paulo Araújo (PP) e o deputado Valdir Barranco (PT), acompanhado do prefeito da cidade, Altir Peruzzo (PT) e a secretária Municipal de Saúde, Leda Maria Villaça.

O hospital de Juína conta com três salas de cirurgia, dois leitos de recuperação pós-anestesia, central de esterilização de material, microscópio cirúrgico, uma sala de parto, dois apartamentos individuais para pré e pós-parto.

Segundo a secretária de saúde do município, a falta de recursos financeiros é o que impede de aumentar o atendimento à região, que segundo ela é extremamente carente na área de saúde. “Nós precisamos ampliar o número de leitos e precisamos também de um aumento no incentivo financeiro para o atendimento de referência ao hospital municipal, que custa em média R$ 1.200.000,00 por mês (um milhão e duzentos mil reais). E com todas as especialidades que estão alocadas precisamos ampliar o número de leitos e isso só será possível com o aumento do aporte de recursos possa atender os moradores da região noroeste do estado”, frisou Vilhaça.

Presidente da comissão, Paulo Araújo destacou que na gerência da unidade hospitalar, além da questão da reforma, a comissão parlamentar foi cobrada para intervir junto ao governo sobre a possibilidade de implantação do serviço regional de hemodiálise no município. “Uma demanda muito grande que a comissão encontrou aqui foi por parte dos pacientes de hemodiálise, que por conta da distância – em alguns casos – têm que se mudar do município em busca de atendimento para tratar a doença renal. Então a comissão de saúde e o deputado que acompanhou a vai intervir junto à Secretaria de Estado de Saúde no sentido de verificar a viabilidade de instalação ou não desse centro que é um grande sonho dos moradores”, disse Paulo Araújo.

O deputado Valdir Barranco afirmou que “ o presidente da comissão [de saúde], deputado Paulo Araújo, tem feito um ótimo trabalho à frente da comissão de saúde. Tenho certeza que levaremos as principais demandas, como já foi feito nos demais hospitais regionais. Com isso vou me fundamentar no relatório e cobranças com os destaques das minhas emendas parlamentares voltadas à saúde pública de Juína”, afirmou Barranco.

Em 2019, o Hospital de Juína realizou 2917 mil atendimentos entre procedimentos clínicos e cirúrgicos.

Comissão de Saúde – em 2019, a Comissão de Saúde da ALMT analisou de 201 projetos de lei dos quais dez foram sancionados pelo governador do estado. Ainda, foram realizadas quatro audiências públicas pelo grupo.

In loco, os parlamentares que compõem a comissão fizeram 20 visitas técnicas a hospitais públicos e conveniados; foram entregues ao governador e a Secretaria de Estado de Saúde 13 relatórios de visitas técnicas, referentes aos hospitais regionais vsitados ao longo do ano.