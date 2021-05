Comissão defende que vacinação em MT siga diretrizes do Plano Nacional de Imunização

O governador Mauro Mendes cumpre agenda institucional no município de Sinop (477 km de Cuiabá) nesta quarta-feira (05.05), com várias entregas à população do Nortão.

Pela manhã, às 9h, o gestor faz a entrega dos cartões do programa Ser Família Emergencial, iniciativa coordenada pela primeira-dama Virginia Mendes. São 1.631 famílias sinopenses que receberão ajuda de custo de R$ 150 durante cinco meses, como forma de o Estado ajuda-las a comprar alimentos.

No período da tarde, o governador inaugura a Escola Estadual Professor Djalma Guilherme da Silva, no bairro Jardim das Orquídeas, a partir das 14h30. Com 602 estudantes matriculados hoje, a capacidade da escola será de 1.600 alunos nos três turnos, ampliando de forma significativa a oferta de matrículas tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio.

Logo após, será entregue o novo complexo que abriga as Delegacias de Sinop. Foram instaladas a Delegacia Regional; 1ª Delegacia de Polícia; Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e a Central de Flagrantes. As delegacias têm um espaço amplo e confortável para o trabalho das equipes e atendimento à população.

Mauro Mendes encerra as atividades no município visitando a União das Entidades de Sinop (Unesin), para uma conversa com os associados.

Veja o cronograma:

9h – Entrega dos cartões do programa Ser Família Emergencial

14h – Inauguração da Escola Estadual Professor Djalma Guilherme da Silva

15h30 – Entrega do novo Complexo da Polícia Civil de Sinop

17h – Visita à sede da Unesin