Comissão defende troca de informações entre Intermat e Incra

Foto: Raul Bradock

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) vistoriou 43 obras em 16 municípios da região oeste de Mato Grosso na companhia do secretário de estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira. O grupo se deslocou pela região entre os dias 9, 10 e 11 de junho. O deputado estadual Dr. Gimenez (PV) também acompanhou a comitiva, além das equipes dos senadores Carlos Fávaro (PSD), Wellington Fagundes (PL) e do deputado Federal Neri Geller (PP).

Segundo o secretário Marcelo de Oliveira, isso é resultado da boa aplicação do dinheiro público. “Mato Grosso é um canteiro de obras. Não há nenhum estado na federação que está investindo 15% de sua receita bruta em infraestrutura e isso é inédito em se falando de Brasil”.

Para Marcelo, somando as obras programadas da agenda e as demandas recebidas, chega-se facilmente ao número de 80 canteiros de obras no oeste do estado. “Obras fantásticas para a população da região de Pontes e Lacerda e da grande Cáceres. Esse governo é diferenciado, não estamos aqui para fazer o mesmo de antigamente”, destacou.

O deputado Valmir Moretto pontuou que Mato Grosso deixou de ser ineficiente em pouco mais de dois anos. “Eu me sinto na obrigação e feliz de estar correspondendo ao compromisso que firmei de representar essa região. Temos a felicidade de começar a entregar grandes resultados para as pessoas que nos confiaram o voto”.

Segundo Moretto, ele o deputado Dr. Gimenez votaram projetos polêmicos para que o estado colocasse os cofres em dia. “Vistoriamos 43 obras e a grande maioria está a todo vapor. As que não estão, Marcelo apertou para ficarem. O Estado tem condições, está pagando e precisa apertar para que as construtoras entreguem os benefícios à sociedade”.

Foto: Raul Bradock

Para o deputado Dr. Gimenez, a presença do secretário nos canteiros de obras demonstra o compromisso do governo com a população. “Nós estamos orgulhosos. Quando o secretário de Infraestrutura vem para a região fiscalizar e orientar prefeitos, o que é mais importante, temos a certeza que este governo está no caminho certo”.

OBRAS

Na Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Cáceres, a comitiva checou uma grande quantidade de operários executando os trabalhos. A previsão é de que já tenham empresas operando no local até o final de 2021.

No Vale de São Domingos, os trabalhos também seguem em ritmo acelerado na pavimentação da MT-352 (até a comunidade de Máquina Queimada). No local, Marcelo de Oliveira verificou o piche “fresco” sendo colocado na estrada.

Em Pontes e Lacerda, o projeto de pavimentação dos primeiros 45 km da Estrada do Matão (MT-343) foi aprovado e aguarda apenas uma licença ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), para dar seguimento na obra tão sonhada para a região – que tem a prefeitura e associação como parceiros.

Em Nova Lacerda, uma grande obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais está em processo de finalização e trará investimento superior a R$ 2,4 milhões para a população do município.

Em Salto do Céu as MT’s 246 e 339 estão sendo beneficiadas com grandes pontes de concreto sobre o Rio Vermelho e sua vazante, no córrego Goiabeira e também sobre o Rio Tucanguira. A trecho é muito importante pelo fato de ligar a região oeste ao médio-norte – chegando ao município de Tangará da Serra.

Também foram analisados o andamento do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O), que é um programa de manutenção contínua das MT’s 170, 175, 248, e 352, que já está beneficiando as cidades de Curvelândia, Lambari D’Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste e Jauru. A ação totaliza investimento de quase R$ 50 milhões na região.

Em fase de finalização o projeto de recuperação da MT-339, saindo da MT-175 – São José dos Quatro Marcos, até a BR-174, passando por Glória D’Oeste. Os prefeitos, vereadores e lideranças políticas também acompanharam a comitiva nas vistorias em todos os municípios.