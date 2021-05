Comissão solicita doses de Coronavac ao Ministério da Saúde

Os 419 cartões do Ser Família Emergencial destinados ao município de Comodoro (677 km a Oeste) vão impactar na vida de 350 indígenas das etnias Enawene-nawe e Nambikwara. O índios representam 83,5% dos beneficiados com o cartão com 150 reais para a compra de alimentos.

Moradora da aldeia de Barracão Queimado, Catarina Halotesu, é mãe de 8 crianças. Ela, o esposo e os filhos vivem com recursos do Bolsa Família. O dinheiro – R$ 205 mensais – serve para roupa, material escolar e alimentação.

Com o Ser Família Emergencial, a família de Catarina vai passar a ganhar mais R$ 150. “Agradeço ao governo de Mato Grosso por ajudar, a gente vai usar pra comprar comida com esse dinheiro”.





Cinco estabelecimentos varejistas do município foram cadastrados para atender os beneficiários durante cinco meses. A secretária municipal de Assistência Social de Comodoro, Cristiana Preuss, comemorou a vinda desse benefício para as famílias de baixa renda.

“Esse cartão é benéfico para famílias com renda per capita de até R$ 70 e com certeza vai colaborar para eles enfrentar essa pandemia. Nós tivemos impacto muito grade com pessoas desempregadas, não poder trabalhar por não ter onde deixar o filho, o Estado tem nos auxiliado com as cestas básicas e agora com esse auxílio. Posteriormente vamos receber mais 130 cartões do auxílio Ser Família convencional”, argumentou a secretária.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, foi quem representou o governador Mauro Mendes na entrega no município. Ele reafirmou a preocupação da primeira-dama Virginia Mendes com as famílias mais humildes mais impactadas pela pandemia e por isso, idealizou esse programa.

“O Governo do Estado investiu R$ 50 milhões, a Assembleia Legislativa mais 10 milhões e o senador Jayme Campos outros R$ 15 milhões e esse recurso vai garantir que durante 5 meses, 100 mil famílias recebam benefício de R$ 150. Para muitos, o valor é pouco, mas para quem precisa, é uma ajuda importante”, destacou o secretário de Segurança Pública.

Participaram do evento o deputado estadual Valmir Moretto, o vice-prefeito de Comodoro, Josemar Rodrigues Neves, o secretário municipal de Administração de Comodoro, Diego Henrique Rocha de Oliveira, comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas e o tenente-coronel PM Sandro, representando o Comando Regional da PM em Pontes e Lacerda.