Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Cuiabá prorroga prazo de inscrição para novos membros

Foto: Ronaldo Mazza

O deputado estadual Oscar Bezerra (PV) protocolou nesta quarta-feira (09), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) o pedido de abertura de três câmaras temáticas no parlamento estadual. Entre os temas que serão abordados, estão a gestão ambiental no estado, as áreas úmidas e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). As câmaras temáticas terão prazo de vigência de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias.

O Deputado Oscar Bezerra recebeu a demanda para criação da Câmara da gestão ambiental a partir de diálogos com o corpo técnico da Associação Mato-grossense dos Engenheiro Florestais (AMEF) e da Câmara Técnica Florestal do Conselho Regional de Engenharia (CREA-MT) e trata-se de matéria de extrema importância para o setor de base florestal, pois é o normativo que regulamenta o funcionamento da gestão em Mato Grosso.

Em relação à câmara temática das áreas úmidas, Oscar Bezerra aponta que existe uma obrigação do Estado brasileiro em repensar suas políticas públicas aplicadas que estão inviabilizando o desenvolvimento econômico e social em algumas regiões do Brasil, como o Pantanal e na Amazônia Legal, ferindo o Pacto Federativo por aceitar interferência externa, interna e de organizações que ganham muito dinheiro para prejudicar a produção e desenvolvimento do país e do estado.

No que tange ao debate sobre a Unemat, Oscar destacou que a câmara temática terá como desafio discutir e buscar alternativas e soluções econômicas, sociais, educacionais, de saúde e outras envolvendo todos os segmentos, juntamente com a universidade. O deputado ressalta que ela também servirá para a conscientização de que, com o esforço conjunto de todos os setores da sociedade, é possível transformar Mato Grosso em um estado moderno, economicamente sustentável, socialmente justo e equilibrado.

“A Universidade já edificou uma estrutura básica administrativa e política com os 141 municípios, bem como, com o esforço de todos, uma estrutura de ensino e desenvolvimento do conhecimento que cresceu nessa ação conjunta. A Instituição está presente em todos os quadrantes do estado, convive com a sua realidade e, por sua atuação, já detém considerável experiência. Conta também com a expertise de recursos humanos altamente qualificados e ampla grade de cursos que abrangem as principais áreas de necessidade econômicas do Estado”, afirmou.