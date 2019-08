Comitiva da Sesp e Gefron fazem testes em 45 fuzis em fábrica nos EUA

Policiais Militares prenderam três suspeitos de invadir uma concessionária de rodovias e render os funcionários em busca de dinheiro em um cofre, na tarde de quarta-feira (07.08), em Primavera do Leste. Na fuga, os criminosos levaram o carro da empresa, mas acabaram sendo detidos em flagrante.

Conforme o relato dos policiais no boletim de ocorrência, os homens invadiram a concessionária, localizada no Distrito Industrial no município. Um deles estava armado e rendeu quatro funcionários, ordenando que ficassem de joelhos e apontassem onde ficava o cofre da empresa.

Uma das mulheres feitas de refém foi obrigada pelos os criminosos a abrir o cofre, porém não conseguiu. Não satisfeitos, os suspeitos pegaram pertences de valor dos funcionários, inclusive um automóvel Ford Fiesta.

Ao serem informados do roubo, a PM mobilizou barreiras policiais em diferentes pontos da região. Os três envolvidos no roubo J.C.C., 50, C.R.F.G., 25, e M.E.M.A., 22, foram pegos em flagrante, abandonando o veículo e tentando fugir à pé, ao ver o bloqueio policial.

Os policiais recuperaram o carro, apreenderam o revólver calibre 38 da marca Taurus e cinco munições utilizadas no crime. Camisas de manga longa utilizadas no crime foram localizadas no interior do veículo e as vítimas do roubo reconheceram os suspeitos.

Os três homens, que já tem passagem pela polícia, foram encaminhados à Central de Flagrantes.