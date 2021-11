Competição de vôlei abre a primeira rodada de jogos da Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação

Conforme dados da SES-MT, em 2010, foram registradas 364 internações de pacientes com câncer de próstata, e em 2021, foram 115 internações (dados parciais)



O vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) lançou neste mês a campanha do Novembro Azul, onde incentiva a prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata.

A ação é realizada em parceria com a Câmara Municipal de Cuiabá e faz parte da campanha ‘Todos Juntos Apoiamos essa Causa’, que visa conscientizar os servidores tanto para a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul.





Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em 2020, foram registradas 364 internações de pacientes com câncer de próstata, e em 2021, foram 115 internações (dados parciais). Em 2020, houve o registro de 275 óbitos por câncer de próstata e, em 2021, foram registrados 161 óbitos até o momento.





Neste ano, a SES também reforça a importância da campanha nacional “Cuidar da saúde também é coisa de homem! Previna-se, cuide da sua família e procure a Unidade de Saúde mais próxima”.

A Secretaria encaminhou, aos 141 municípios, orientações voltadas para a reorganização das ações de saúde. Dentre essas orientações, está a manutenção de espaços masculinos em todo o ciclo de vida, a desconstrução de barreiras de acesso à saúde do homem, os incentivos para que um homem cuide da sua saúde e o planejamento de estratégias que incluem prevenção, promoção da saúde do homem, além de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, por meio do Guia de Saúde do Homem.

Programação

No dia 3, aconteceu a abertura do evento no auditório do Corpo de Bombeiros com a presença do comandante da companhia.

No dia 10, houveram palestras no Plenarinho Maria do Couto May da Casa com o médico oncologista Dr Luiz Fernando Barros. Já entre os dias 17 e 24 será realizada a panfletagem no Hospital do Câncer e na Upa Morada do Ouro, respectivamente.

Por fim, no dia 27 acontecerá panfletagem no Parque Zé Bolo Flor no projeto Médico Amigo do vereador Dr. Luiz Fernando.

“Nós que somos representantes da Saúde estamos bastante preocupados com a Saúde do homem. Cuidar da saúde é coisa de homem sim, temos que procurar ajudar e levar a informação até o servidor e até mesmo a população cuiabana, porque o paciente tem que levar em conta que deixar o preconceito de lado e fazer os exames de rotina pode até mesmo levar um diagnóstico precoce e evitar até mesmo um óbito. Então, vamos bater na tecla e incentivar essa classe que merece e precisa de atendimento médico”, finalizou.