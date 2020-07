Comprovada ineficácia de equipamento de proteção de dentistas

Hospital Regional de Sinop ainda possui vagas e deve convocar os profissionais na próxima semana para atuar nos novos leitos

Desde o dia 16 de junho estão abertas as inscrições do processo seletivo da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) para a contração de 751 profissionais, que reforçarão o quadro de profissionais na linha de frente do tratamento de pacientes com Covid-19, em oito unidades de saúde do Estado.

Por Carlos Celestino – As vagas abertas são para médicos (125), enfermeiros (120), psicólogos (18), fisioterapeutas (120), assistentes sociais (18), técnicos de enfermagem (288), técnicos de laboratório (22) e maqueiros (40), que serão distribuídas entre os Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Sorriso, Alta Floresta e Colíder, assim como o Hospital Estadual Santa Casa e o Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

O Hospital Regional de Sinop é uma das unidades de saúde em fase mais avançada dos trabalhos de abertura de novos leitos. Na próxima semana, mais nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estarão prontos para receber os pacientes diagnosticados com a Covid-19. Por isso, o diretor da unidade, Jean Alencar, informou que o hospital deverá convocar nas próximas semanas os candidatos aprovados para a posse nos cargos. O gestor destacou que ainda restam vagas disponíveis.

“Muitos esforços são necessários para a abertura de leitos de UTI. Um desses, no qual estamos empenhados neste momento, é a contratação de recursos humanos. Para se ter uma ideia, estamos precisando de 24 técnicos de enfermagem para abertura dos novos leitos, mas nós temos 11 técnicos inscritos que estamos contratando. Por isso, estamos em busca para que a gente consiga mobilizar o maior número de profissionais para esses novos leitos”.

Recentemente, o Governo de Mato Grosso atualizou o edital deste processo seletivo. Com essa atualização, houve aumento na remuneração em todos os cargos ofertados no certame. Foi incluído o pagamento do benefício “Adicional por Assiduidade” para todos os cargos, com 5%, 10%, 15% e 20%, que incidirá no valor unitário do plantão conforme a quantidade realizada mensalmente.

Com a nova gratificação, um médico que receberia de R$1.500 por cada um dos 14 plantões mensais, passa a receber R$1.800, conforme consta descrito no quadro de valores (Adicional por Assiduidade) da página 1.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio do link (http://www.seplag.mt.gov.br/ses/). Nesta fase, ainda não foi definida a data de encerramento, mas essa informação, quando definida, será publicada no Diário Oficial. Este processo seletivo é gratuito para todos os cargos.

Para acessar o primeiro edital de abertura do processo seletivo clique AQUI. Para acessar o edital retificado clique AQUI.