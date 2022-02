Comprovante de vacinação deixa de ser obrigatório para crianças de cinco a onze anos

As obras de requalificação da Orla do Porto II já estão na fase final de execução. No momento, os trabalhadores concentram os esforços no calçamento da via, que irá fortalecer o potencial turístico da cidade.

Conforme o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a previsão é de que até o aniversário da capital, 8 de abril, a população possa usufruir de mais um espaço de lazer, como também para atividades físicas e de recreação.

Observando o cronograma de ações, após o calçamento serão executados os trabalhos de jardinagem, pintura e instalação de iluminação de LED. “Essa é mais uma obra de requalificação completa, fruto do trabalho da gestão Emanuel Pinheiro, que atua valorizando à cultura, o potencial turístico, que busca recuperar os pontos históricos da capital.

A Orla do Porto fica no berço da cidade, ao lado de uma das maiores belezas naturais, o nosso maior patrimônio, o Rio Cuiabá. Será um dos nossos cartões portais”, declarou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

Stopa lembra que a Orla do Porto era um local que estava completamente abandonado, mas que agora, está sendo totalmente restaurado e revitalizado. “Além da Orla, já está na fase da licitação, para recuperação o Cais do Porto”.

Ele cita ainda o cuidado com as ações desenvolvidas. “Já levantamos o muro de gabião, fizemos a terraplanagem e compactação do solo, serviços de concretagem e instalação de iluminação de LED. Agora estamos na etapa do calçamento. A Orla será mais um ponto histórica da nossa Cidade Verde. E toda obra entregue segue ao padrão da gestão, obra de qualidade, feita com responsabilidade”, complementou.

Com o investimento de mais de R$ 2 milhões, a Orla do Porto II contará com vagas de estacionamento, academia ao ar livre, área destinada para realização de feiras livres, arborização, iluminação e todas as medidas necessárias de acessibilidade, com mais de 600 metros de extensão. O projeto conhecido como Orla do Porto II foi elaborado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) e é executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

“Recebemos a missão e concluir várias obras, com início, meio e fim e com qualidade da marca gestão Emanuel Pinheiro. Trabalhamos para levar qualidade de vida ao cidadão”, concluiu.

ESCULTURAS

Também farão parte das atrações da Orla do Porto II monumentos que homenageiam o estadista cuiabano Dante Martins de Oliveira e o eterno carnavalesco e colunista social Jejé de Oyá, falecidos em 2006 e 2016, respectivamente. Igualmente, a viola de cocho, símbolo cultural da Capital, também estará presente no novo cartão postal.

As esculturas de Dante de Oliveira e Jejé de Oyá são construídas com fibra e preenchidas internamente com pluriometano. O tamanho seguirá a altura real dos personagens, sendo que o primeiro ficará em pé e o segundo sentado. Já a viola de chocho terá aproximadamente nove metros de altura e possui como base na sua concepção o metal e a fibra.