Comunicação de venda de veículos já pode ser feita em cartórios de MT

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), implementou uma solução tecnológica para integrar o sistema do Detran e possibilitar a comunicação de venda de um veículo diretamente pelos cartórios, no momento da autenticação do documento de transferência.

Durante a assinatura do termo de parceria entre Detran e Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg), realizado nesta quinta-feira (15.08), o governador Mauro Mendes destacou a importância deste novo serviço de comunicação de venda do veículo, que estará disponível nos cartórios dos municípios de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Barra do Bugres, Nova Mutum e Rosário Oeste já nesta sexta-feira (16.08).

Mendes também ressaltou a necessidade da tecnologia para a melhoria na prestação dos serviços ao cidadão, especialmente no órgão de trânsito. “Nós precisamos tornar o Estado mais eficiente, melhorar o serviço internamente, prestar um serviço melhor para o cidadão. (…) Cada vez mais temos que caminhar para esse caminho da tecnologia para prestar um melhor serviço de uma forma mais barata, para que o cidadão possa ficar mais feliz com o serviço que prestamos”, disse.

O presidente do Detran, Gustavo Vasconcelos, reforçou a relevância da parceria e apoio da MTI neste projeto junto a Anoreg, bem como em vários outros que tornaram possível os avanços tecnológicos pelos quais o órgão de trânsito tem passado. Hoje o Detran disponibiliza 20 serviços de maneira digital através do aplicativo MT Cidadão, desenvolvido pela MTI.

Além desses, existem outros projetos feitos pela MTI e Detran e entregues à sociedade já neste primeiro semestre, como Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV), Sistema de Telemetria e Prova Teórica Digital, por exemplo.

“A MTI tem dado muito apoio em todos os nossos projetos. Estamos investindo muito na parte tecnológica. Estamos desenvolvendo muitas coisas junto com a MTI e nossa TI. Estamos tentando tirar o papel da mão do cidadão e o cidadão de dentro do Detran. Hoje nós temos serviços pelo celular que a pessoa pode fazer em casa, sem sair do quarto. Uma facilidade muito grande”, afirmou.

Assinatura de termo de parceria entre Detran e Anoreg

Como funciona?

O vice-presidente da MTI, Cleberson Gomes, explicou que esse é mais um projeto de tecnologia que possibilitará uma prestação de serviço mais ágil ao cidadão, que não precisará mais se deslocar à sede do Detran para realizar o procedimento de registro da venda do veículo.

“A MTI, por meio da equipe no Detran, disponibilizou o serviço para integração dos cartórios para efetivação do comunicado de venda. Com isso, ao assinar o recibo de compra e venda no cartório, o cidadão poderá optar por solicitar a comunicação de venda. Do próprio cartório o sistema da Anoreg conversa com o sistema do Detran, para que o cidadão não precise mais se deslocar ao Detran”, explicou.

Com essa integração implementada pela MTI, os cartórios vão contribuir para que o cidadão que esteja vendendo o veículo não seja responsabilizado por multas de trânsito, pontos na CNH, IPVA em atraso e até mesmo acidentes de trânsito cometidos pelo novo proprietário, após a venda do veículo.

“Em um clique é feita a comunicação entre Anoreg, Detran, Renavan e Sefaz, o que garante a proteção do CPF do vendedor. Ele fica livre de multas lançadas após a comunicação e fica livre de processos referentes a acidentes de trânsito com ou sem vítimas, que ocorrerem após a comunicação”, esclareceu.

Para a presidente da Anoreg, Niuara Ribeiro, este novo serviço representa mais celeridade, segurança e menos burocracia. “Vai haver um ganho de tempo, qualidade e um ganho na vida do cidadão, que nessa correria do dia-a-dia tem que sair de onde está e ir ao Detran fazer a comunicação, demorando um tempo que amanhã não será mais necessário”, encerrou.

A previsão é que o serviço de comunicação de venda de um veículo esteja disponível nos cartórios de todo o Estado a partir de 1º de setembro. Apesar disso, as unidades do Detran continuam a prestar o mesmo serviço nas agências em Mato Grosso.