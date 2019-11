Comunicação dos TCs se alinha para um melhor diálogo com a sociedade

Tribunal de Contas do Estado da Bahia

Assessores de comunicação de 26 Tribunais de Contas do país fizeram um intercâmbio de experiências e discutiram estratégias visando a um diálogo mais próximo com a sociedade. A atividade, que integra a programação do I Encontro Internacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu (PR), é um importante passo para fortalecer a imagem das Cortes de Contas como instituições responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos. Os trabalhos foram coordenados pelo diretor de comunicação do TCE/PR, Nilson Pohl.

A secretária de comunicação do Tribunal de Contas da União, Elaine Souza Dantas, apresentou a estrutura de comunicação do TCU e a rotina da equipe de imprensa. Ela ressaltou as inovações da instituição, dentre elas o Guia de Relacionamento com a Imprensa, com pontos que facilitam o contato entre a instituição e os meios de comunicação.

De acordo com Elaine Dantas, a profissionalização das áreas de comunicação é essencial para atender toda a demanda e expectativa dos jornalistas, que são os atores que replicam, esclarecem e traduzem as decisões do TCs para a sociedade. “Esses profissionais precisam trabalhar com agilidade, transparência, e com a informação mais simplificada possível. Portanto, o mais importante é que as assessorias se organizem, registrem, tabulem, tenham dados e analisem quais as ações mais relevantes. Temos feito esse esforço para sistematizar a gestão, organizar as informações, para evitarmos atropelos e para que as coisas sejam resolvidas a tempo e sem duplicidade. Além disso, temos trabalhado para aproximar a Comunicação das áreas técnicas, buscando sempre dialogar, orientar, capacitar, e avaliar os riscos. Assim, a gente estabelece uma relação de confiança e consegue prestar um serviço melhor”, esclareceu.

O encontro dos assessores contou ainda com a apresentação do assessor institucional do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), Rafael Martini, que expôs o tema “1k do Instagram”, perfil da Corte de Contas na rede social Instagram que, em apenas seis meses, conseguiu atrair mais de 1,5 mil seguidores. “O nosso desafio é buscar formas criativas de dialogar com o cidadão, evitando a linguagem do juridiquês, da decisão mais técnica. Utilizamos a ferramenta como uma isca para chamar atenção e estimular o interesse do cidadão. Queremos que ele, efetivamente, conheça o que é um Tribunal de Contas e qual o seu papel. De uma forma leve, bem-humorada, e de uma forma que ele se sinta incluído dentro desse debate. E não apenas apresentando uma decisão de números frios. Obviamente que esse é o papel finalístico do Tribunal, mas precisamos entender também que é importante trazer o cidadão para que ele compreenda qual a atividade da Corte de Contas e do controle externo”, pontuou.

Em seguida, o assessor do TCE/RS, Marcos Rolim (TCE/RS), falou sobre uma campanha pública aberta “O Brasil precisa de mais fiscalização” com a intenção de atingir a mídia tradicional em defesa do controle externo e do sistema de fiscalização. A campanha chama atenção para grandes dilemas e tragédias que ocorreram também por deficiências de fiscalização. “Grande parte dos recursos públicos, ainda hoje, são comprometidos pela inexistência de uma fiscalização efetiva. Os Tribunais de Contas têm se esforçado muito para garantir melhores resultados, inclusive investindo na medição da qualidade das políticas públicas. E tudo isso vem em defesa do direito do cidadão e da sociedade. Atualmente, no Brasil, há um conjunto de riscos de que esse sistema acabe sendo enfraquecido por disposições políticas equivocadas que estão sendo debatidas nacionalmente. A nossa intenção é esclarecer a opinião pública e fortalecer esse sistema”, concluiu.

