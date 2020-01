COMUNICADO: Atualização de versão do sistema PJe

Assessoria | PJC-MT

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comunica que no sábado (11.01), o sistema PJe passará por manutenção e ficará indisponível a partir das 08h00 , com estimativa de ser concluída até o final do dia.

A atualização visa manter a proximidade da versão do PJe do PJMT com a versão nacional gerida pelo CNJ, incorporando, assim, os benefícios do trabalho colaborativo no desenvolvimento do sistema, com uma versão mais estável e com melhorias incorporadas.

Entre as novidades, destaca-se a funcionalidade de Unificação de Secretarias, possibilitando a execução de rotinas de trabalho das secretarias de forma unificada. Também será habilitado a indicar nos autos digitais que existe documento não lido, será permitido a assinatura de acórdão na aba de assinaturas do painel do usuário e no app mobile. Há, ainda, nova funcionalidade para a atualização das tabelas unificadas do CNJ.

Release Notes completo da Versão 2.1.1.6 do PJe: http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJE_-_Vers%C3%A3o_2.1.1.6_TJMT]