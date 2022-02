Comunidade Rural é incentivada a promover apicultura em Várzea Grande

A comunidade rural do Assentamento de Sadia III está sendo incentivada a promover a apicultura em Várzea Grande. Cinquenta caixas de abelhas foram distribuídas para residentes do local, sendo 5 unidades para cada família, que manifestou interesse pela atividade. Em média, cada caixa pode render de 40 a 60 quilos de mel, por ano. A ação que visa promover a apicultura no município, bem como fomentar a produção de alimentos, a geração de renda e a preservação ambiental nas propriedades rurais, é uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável e a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF.

“Nesta primeira etapa foram beneficiados moradores do assentamento de Sadia III, porém essa ação também irá contemplar, em breve, as famílias residentes no assentamento de Sadia I e região. A nossa previsão é de fazer a entrega de 100 caixas de abelhas, que resultará na produção anual de cerca de 5 toneladas de mel, dependendo das floradas”, estimou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável, Célio Santos.

O gestor ressaltou a importância do trabalho realizado nos assentamentos por meio da agricultura familiar, e que já agregam vários setores, agora, com o fortalecimento da apicultura, haverá uma maior participação das famílias nessa cadeia produtiva. “Uma das determinações do prefeito Kalil Baracat é justamente proporcionar meios para que as comunidades rurais possam se fortalecer e ter a oportunidade de ampliar a sua produção. Estamos alinhando as parcerias e serviços em prol das comunidades que trabalham diretamente com a agricultura familiar”.

Célio Santos disse ainda que uma das propostas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável é identificar cerca de 20 a 30 produtores de mel e formalizar uma parceria com o SENAR/MT, para que o mesmo passe a oferecer assistência técnica e gerencial, por um período de 3 anos.

O secretário da SEAF/MT, Silvano do Amaral disse que o desenvolvimento produtivo da cadeia do mel, nas comunidades rurais de Várzea Grande, trará inúmeros benefícios para os agricultores. “A proposta é contribuir com a sustentabilidade das propriedades rurais. Além disso, as abelhas possuem alta capacidade de polinização, aumentando a disponibilidade de frutas e a manutenção dos ecossistemas. Algumas plantas dependem exclusivamente de animais polinizadores para a sua reprodução”.

O presidente da Associação do Assentamento Sadia III, Miguel dos Santos disse que essa é mais uma oportunidade que as famílias do assentamento estão tendo de trabalhar na sua terra. “A produção de mel é uma chance na consolidação da venda do produto a grandes mercados”, comemorou.

Após a entrega das caixas, os produtores rurais da localidade receberam da equipe técnica da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, orientações importantes sobre questões relacionadas a crédito rural, que é demanda dos agricultores familiares.