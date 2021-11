Concurso Agrinho 2021 vai premiar alunos e professores do Paraná

O concurso do Programa Agrinho 2021, promovido pelo Sistema FAEP/ SENAR-PR, terá encerramento em um evento online, com transmissão na quinta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 10h30, no Facebook, YouTube e aplicativo da entidade. Neste ano, o Agrinho abordou o tema “Do campo à cidade: saúde é prioridade”, para manter o foco no bem-estar da comunidade escolar, com assuntos relacionados à saúde física, mental, emocional e social, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus.

“A edição deste ano, por conta da pandemia, foi um desafio para nós do Sistema FAEP/SENAR-PR, diretores, professores, alunos e pais. Mas, conseguimos realizar promover o Agrinho e, o principal, fazer com que os conteúdos chegassem até as nossas crianças para contribuir com o aprendizado”, destaca o presidente do Sistema FAEP/ SENAR-PR, Ágide Meneguette.

O evento online de encerramento vai contar com a participação do vice-governador do Paraná, Darci Piana, os secretários da Educação e do Esporte, Renato Feder, de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, e de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, além do presidente da Federação das Apaes do Estado do Paraná (Feapaes-PR), Alexandre Augusto Botareli César. Ainda, vão participar representantes da Rumo Logística, Companhia Paranaense de Energia (Copel), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), entidades parceiras do programa.

No total, o Concurso Agrinho 2021 recebeu 4.892 inscrições. A categoria mais concorrida é Desenho – 1º ano do Ensino Fundamental, com 686 trabalhos enviados. O segundo lugar ficou empatado entre Desenho (Apae) Educação Especial – Apae/ Classe especial e Redação 5º ano do Ensino Fundamental, com 615 inscrições cada.

Prêmios

A classificação do concurso será estadual, com premiação até o terceiro lugar e sem divisão entre escolas das redes pública e particular. Nas categorias Desenho e Redação, professores e alunos premiados receberão notebook (1º lugar), tablet (2º lugar) e smartphone (3º lugar). Na Experiência Pedagógica, os prêmios são projetor multimídia e notebook (1º lugar), notebook e fone com microfone (2º lugar) e smartphone e fone com microfone (3º lugar).

Na categoria Escola Agrinho, serão distribuídos 15 computadores e um projetor multimídia para a entidade de ensino classificada em primeiro lugar, enquanto o responsável pelo relato será premiado com um notebook e um smartphone. A escola na segunda colocação receberá 12 computadores e um projetor multimídia, e o responsável, um notebook. Para a terceira classificada, serão 10 computadores e um projetor multimídia, e, para o responsável pelo relato, um smartphone.

Serviço

Data: 18 de novembro

Horário: 10:30 hs

Clique aqui para assistir no Youtube

Clique aqui para assistir no Facebook