Concurso cultural vai premiar unidades educacionais

Prossegue até o dia 17 de abril a votação popular do concurso de Páscoa, criado pela Rede Comper de Supermercados, para premiar unidades educacionais públicas de Mato Grosso, e outros três estados, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Promovido para incentivar crianças de escolas públicas o concurso é também uma ação cultural e social, neste momento de pandemia.

Para votar, basta acessar o site do concurso, https://coelhopremiadocomper.com.br/. Cada escola participante está representada por 1 (uma) escultura, no formato de uma cabeça de coelho, confeccionada em fibra de vidro, personalizada por um artista plástico local, a partir das orientações da comunidade escolar.

A escultura mais votada de cada grupo regional receberá 1 (um) certificado de barras de ouro no valor de R$ 10 mil (dez mil reais). Além do prêmio para escola pública/escultura mais votada, a empresa promotora irá contemplar uma quarta escola pública/escultura, entre as segundas colocadas dos três grupos, com 1 (um) certificado de barras de ouro, no valor de R$ 10 mil (dez mil reais).

No grupo 1 estão as escolas de Goiás e Santa Catarina, no grupo 2, as de Mato Grosso e no grupo 3, as de Mato Grosso do Sul.

De Cuiabá estão participando dez Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Antônio Ferreira Valentim (localizada no bairro Barbado), 08 de Abril (no Bela Vista), 12 de Outubro (no Itamarati), Prof. Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira (no Araés), Deputado Ulisses Silveira Guimarães (Ouro Fino), Pedrosa de Moraes e Silva (no Novo Paraíso), Profª Rita Caldas Castrillon (no São Benedito), Profª. Francisca Figueiredo de Arruda Martins (no Jardim Eldorado), Orzina de Amorim Soares (no Jardim Vitória) e Profª Maria Dimpina Lobo Duarte.

A secretária-adjunta de Educação, Débora Marques Vilar falou sobre a iniciativa. “O concurso é um incentivo a participação dos estudantes muito importante neste momento e além do caráter social, apoia e valoriza as manifestações artísticas de cada região”, destacou Débora Marques Vilar.

Com o valor do prêmio a escola poderá adquirir materiais pedagógicos que possam agregar no aprendizado dos estudantes e melhorar o ambiente escolar.

Vencedora

Em 2020, a unidade educacional vencedora do concurso em Mato Grosso, foi a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Deputado Ulisses Silveira Guimarães, que apresentou uma escultura onde o destaque foram o fuxico e a chita.