Concurso de redação sobre meio ambiente e resíduos sólidos é lançado para estudantes de Várzea Grande

Com o objetivo de incentivar a reflexão de temas ligados à cidadania, fomentar a leitura e a escrita, e, premiar jovens talentos, foi lançado na noite dessa terça-feira, 06 de agosto, o 3º Concurso de Redação da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Várzea Grande (OAB/VG). No total, 473 alunos do 5º ano do ensino fundamental de cinco escolas municipais Várzea Grande participam. O projeto é realizado em parceria com as secretarias municipais de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município (Asscavag).

“O concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Várzea Grande foi criado em 2015 e já teve duas edições com mais de um mil alunos da rede municipal de educação como participantes. Este ano o tema é bastante desafiador para os jovens talentos locais, pois trabalhará ‘Meio Ambiente e Resíduos Sólidos’ e, teremos quase quinhentas redações concorrendo”, informou a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Várzea Grande, Flávia Moretti, durante o lançamento do projeto.

Presente no lançamento do projeto, a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Helen Farias, enfatizou a importância do tema escolhido para o 3º Concurso de Redação da OAB/VG. “O tema escolhido é interessante tanto para o aprendizado do aluno como para a formação do cidadão que queremos atuante no futuro da nossa cidade. O correto manejo dos resíduos sólidos provenientes da sociedade é fundamental para que os recursos ambientais não se esgotem em um curto espaço de tempo. Do contrário podem comprometer não apenas os recursos naturais como também a própria sobrevivência do homem”, explicou a secretária.

Coordenado pelas comissões da Jovem Advocacia e de Meio Ambiente, ambas da OAB/VG, uma série de atividades lúdicas e palestras estão programadas para ocorrer durante o mês de agosto nas cinco escolas municipais. “O concurso é uma competição entre os alunos da rede municipal de ensino, especificamente alunos do 5º ano fundamental. Visitaremos as unidades escolares e faremos essas palestras e atividades abordando o tema do concurso e explicando o que é resíduos sólidos, o que faz ao meio ambiente e como proteger o meio ambiente. Após estas explicações, caberá à unidade escolar promover a aplicação da redação sob a fiscalização de um membro das comissões da OAB/VG”, detalhou o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Eduardo Henrique Zeferino da Silva.

Ainda segundo Eduardo Zeferino, “cada escola, por meio de seus professores fará a correção e escolherão as cinco melhores. De um total de 25 redações, a Comissão Julgadora premirá as três melhores. Os prêmios serão um notebook, uma bicicleta e um tablete, para primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente”, completou o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB/VG.

Participam do concurso de redação as seguintes unidades de ensino: Escola Municipal de Educação Básica José de Almeida, EMEB Salvelina Ferreira da Silva, EMEB Emanuel Benedito de Arruda, EMEB Lúcia Leite Rodrigues, e, EMEB Benedita Bernardino Curvo.

Também assinaram o termo de parceria a presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/VG, Gisele Galdencio Alves da Silva, a superintendente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Gonçalina Rondon, o presidente da Asscavag, Isaías Pereira e representantes de cada unidade de ensino participante. A abertura do lançamento foi feita pelo coral “Canto e Encanto” da EMEB Salvelina Ferreira da Silva. A data de premiação do concurso ainda não foi divulgada, mas segundo os organizadores deve ocorrer até 30 de setembro deste ano.

