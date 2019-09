Concurso Público da Assistência Social de Cuiabá contabiliza mais de 26 mil inscritos

Mais de 26 mil pessoas estão inscritas para concorrer as 288 vagas disponíveis, sendo 185 vagas para nível médio e 103 para o nível superior, do Concurso Público da Prefeitura de Cuiabá voltado exclusivamente para a Secretaria de Assistência Social, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva. A prova objetiva será realizada no dia 22 de setembro.

Do montante de 26.628 inscrições homologadas, 23.537 foram pagas e 3.091 isenções. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do dia 12 de julho. A remuneração varia entre R$ 1.607,93 a 9.519,08. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% das vagas existentes e na proporção de 20% para negros e índios. Entre os cargos disponíveis estão: assistente social, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, engenheiro civil e educador físico.

Todas as informações relacionadas ao Edital do 1º Concurso Público exclusivo da Secretaria de Assistência Social do Município, contendo o local, a sala e o horário de realização das provas objetivas e discursivas estarão disponíveis somente através do site no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, a partir desta segunda-feira (16), conforme publicação contida no edital.

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, alerta os candidatos para que confiram com antecedência os locais de realização das provas.

“A Assistência Social é uma Pasta importantíssima É ela que trabalha junto da população, conhece as reais necessidades na ponta. É exatamente isso que esperamos fazer história e deixar um legado para Capital, fazendo a diferença. Esse é o primeiro concurso da Secretaria de Assistência Social e estamos cumprindo com o nosso compromisso de ampliar o atendimento à população”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) já realizou vários concursos públicos, como do Estado para Educação e Prefeitura de Várzea Grande. Além desses, abriga em seu currículo de trabalho, várias experiências com resultados exitosos, nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, entre outros.

“Anteriormente, já tiveram outros concursos da Prefeitura Municipal, no entanto, os cargos ficavam a disposição de todas as secretarias. Agora, com essa seleção, será possível formar um quadro permanente de profissionais da Assistência Social. Enfim, tenho certeza que não só a administração de Cuiabá, como também a população será beneficiada com atendimento de qualidade e de forma humanizada”, reforçou o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho.