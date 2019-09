Concurso vai escolher as três melhores receitas do cardápio da alimentação escolar de Cuiabá

As inscrições para o concurso Delícias da Alimentação Escolar Cuiabana estão abertas. O concurso, organizado pela Coordenadoria de Nutrição Escolar (CNE), da Secretaria Municipal de Educação (SME) é voltado para os Técnicos em Nutrição Escolar (TNE) da rede municipal de Ensino de Cuiabá, e está em sua 4ª edição.

A coordenadora de Nutrição Escolar, Ana Domingas explicou que por meio da iniciativa, são eleitas as melhores receitas culinárias elaboradas pelos TNE, com o objetivo de reconhecer o papel desses profissionais como protagonistas responsáveis por promover uma alimentação de qualidade aos mais de 52 mil alunos matriculados nas unidades educacionais do Município estimulando os profissionais para que possam se empenhar ainda mais no preparo de pratos saudáveis e saborosos.

“Serão selecionadas as oitos melhores receitas na Etapa Eliminatória. Essas receitas vão participar da Etapa Final, que será prática. Os jurados vão escolher as três receitas que mais se destacarem de acordo com os critérios de avaliação. Vamos premiar os três TNE vencedores. Quando pensamos em criar o concurso nosso objetivo foi primeiro valorizar o trabalho desses profissionais e, a colaboração entre equipe gestora e os Técnicos em Nutrição Escolar, e a elaboração e preparo de receitas diferenciadas e competitivas para a disputa de prêmios”, explicou Ana Domingas.

Para inscrição das receitas, os participantes devem preencher a ficha de inscrição, anexada ao regulamento que está sendo entregue nas unidades e encaminhá-la à Coordenadoria de Nutrição Escolar (CNE) via e-mail, no endereço gastronomia@sme.cuiaba.mt.gov.br ou meio físico (pelos supervisores de visita e entrega).

“Por uma questão de calendário para realização do evento, estamos reabrindo as inscrições que agora poderão ser feitas até o dia 13 de outubro. A divulgação dos resultados da Etapa Eliminatória será no dia 23 de outubro e a etapa final, no dia 30 de outubro”, explicou a coordenadora.

Para todos os TNE inscritos no concurso, serão distribuídos certificados de participação de 10 horas e uma touca personalizada do evento. O prêmio para o 3º lugar será um (1) smartphone; para o 2º lugar, um (1) notebook e para o 1º lugar, uma (1) SmartTV 42’’.

Atualmente, trabalham nas 162 unidades educacionais da rede municipal de Educação de Cuiabá aproximadamente 800 Técnicos em Nutrição Escolar.

SERVIÇO

3º Concurso de Receitas “Delícias da Alimentação Escolar Cuiabana”

Período de inscrições

Data: 05 de setembro a 13 de outubro

Divulgação dos resultados da Etapa Eliminatória

Data: 23 de outubro

Etapa final

Data: 30 de outubro