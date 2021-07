Confeiteira otimiza produção de bolos, gera mais renda e qualidade de vida após curso do Senar/MS

Nas aulas, são repassadas técnicas para manter a qualidade dos produtos e economizar.

Confeiteira há 10 anos, Janete Klucznik otimizou sua produção de bolos com orientações do curso de Pães e Salgados do Senar/MS, gerando mais renda e qualidade de vida. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

“Eu já fui feirante na área de bolos, já trabalhei para fora também, e foi nessa época que aprendi a fazer bolos, tanto os confeitados, quanto os tradicionais. E muita gente começou a me falar sobre o Senar, seus vários cursos e profissionalizações. Aí fui aprimorando a técnica”, lembra Janete.

Nas aulas são repassadas diversas técnicas como a substituição de ingredientes por outros mais baratos, porém, preservando a qualidade do produto final.

“Com o Senar MS, aprendi a reduzir custos; aprendi a substituir um produto mais caro por outro mais em conta, mantendo a qualidade, e economizando mais. Aprendi a fazer bolos mais saborosos, fofinhos, com mais qualidade, por um preço menor. Esses detalhes fazem a diferença”, descreve.

Além da economia no preparo dos bolos, Janete comenta que aprendeu a produzir de forma mais prática. “Houve uma transformação de vida por causa da praticidade de fazer as receitas com mais rapidez, sobrando mais tempo para eu me dedicar a outras tarefas, como na divulgação de meu trabalho. Com o Senar, aprendi técnicas para melhorar minha atividade e continuar me dedicando naquilo que mais gosto”, ressalta.

“Eu indico o Senar para todos, especialmente a quem gosta de confeitaria e pretende achar uma profissão. Além dos cursos serem gratuitos, são fáceis de se fazer. Entrei no site do Senar recentemente e vi que dá para fazer aulas online também. A minha área é a confeitaria, é uma coisa que me agrada, então o que eu puder investir para ficar melhor é muito bom”, finaliza.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu