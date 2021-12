Conferência debate desafios e avanços no setor educacional

O Fórum Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação promoveram, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a Conferência Municipal de Educação de Várzea Grande. O encontro reuniu profissionais da rede pública municipal na modalidade presencial e online nos dias 13 e 14 de dezembro.

De acordo com a superintendente Pedagógica, Luz Marina Coelho, cerca de 150 profissionais presentes e quase 3.900 pessoas online, participaram dos debates que incluíram temas como a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a valorização do profissional, a formação inicial, continuada e pós-graduação, além de temas relevantes como inclusão, diversidade, relações étnico raciais, educação ambiental, gestão democrática, entre outros.

A Conferência Municipal de Educação teve sua abertura no dia 13, no auditório do Anexo II da Smecel, no bairro Marajoara. A cerimônia de abertura contou com a participação da subsecretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Maria Alice Barros, da presidente do Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, Eva de Paulo Vieira e da coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Vanildade Carvalho Mendes.

A abertura dos trabalhos contou ainda com a palestra “Participação e Cidadania” proferida pela secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania e Coordenadora do Projeto 2 PDI do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cassyra Lúcia Vuolo.

Conforme a subsecretária Maria Alice, a Conferência Municipal de Educação é o resultado do acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME no decorrer do seu decênio (2015/2025). Segundo ela, o Plano Municipal de Educação foi criado pela Lei 4.102 de 08 de outubro de 2015. Ele é um instrumento de política pública que estabelece metas e estratégias a fim de atender às necessidades da educação básica do município, cujo objetivo é garantir sua ampliação e qualidade.

“Desde a sua criação, uma coordenação e uma comissão técnica foram instituídas para fazer este monitoramento. O resultado desse trabalho foi passado para a coordenação do PME que, em seguida passou ao Fórum Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação, que são os responsáveis pela realização desta Conferência. Essas instituições estão representadas pela sociedade civil egovernoem um alinhamento entre estado, município e instituições de ensino privadas” informou.

No dia 14, na EMEB Honorato Pedroso de Barros, no período matutino os temas propostos foram debatidos em grupos de trabalhos e os resultados enviados à plenária, no período vespertinono auditório da Anexo II da Smecel no Jardim Marajoara, para a votação e aprovação durante o encerramento da conferência.