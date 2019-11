Conferência discute direitos da pessoa com deficiência em Cuiabá

Os direitos das pessoas com deficiência de Cuiabá foram discutidos durante a 4ª Conferência Municipal, na quarta-feira (27). Sob o tema “Sem barreiras- Um caminho à inclusão social, à acessibilidade e à cidadania”, o evento foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh).

Realizada no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a conferência trabalhou atividades direcionadas tanto às pessoas com deficiência, quanto aos profissionais e entidades que trabalham com este público. O objetivo foi analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, as metas para a implantação das políticas públicas voltadas a esta população no município.

Além disso, na ocasião foram eleitos os delegados que irão representar a Capital na 4ª Conferência Estadual. “Encontros como este servem como ferramentas estratégicas para a efetivação das políticas públicas nos espaços sociais, promovendo mudanças e melhorias necessárias à inclusão de pessoas com deficiência com dignidade”, avaliou a presidente do Conselho, Priscila Rosa da Silva Neves.

Os grupos de trabalho foram divididos em quatro eixos: 1- Não há controle social em participação social; 2- Direitos e Acessibilidade; 3 – A avaliação biopsicossocial para operacionalização das políticas públicas para pessoa com deficiência e formas de acesso ao BPC no INSS; 4- O acesso da pessoa com deficiência é efetivo em Cuiabá?

“Qualidade de vida pode significar várias coisas. Porém, para nós, tem um significado a mais: planejar a prevenção. Se temos qualidade de vida, significa termos acesso a gama de recursos que nos permite cuidar de nossos corpos limitados de forma autônoma e particular, tal qual a senhora que vai ao salão de beleza cuidar de seus cabelos”, destacou o secretário municipal de Assistência Social, Wilton Coelho.