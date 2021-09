Conferência nacional debate direitos dos idosos em Brasília

Após seis meses de trabalhos locais e a realização de cinco etapas regionais, começa hoje (29) em Brasília a última fase da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

A etapa nacional segue até a próxima sexta-feira (1º), quando se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Até lá, delegados regionais, gestores públicos e convidados participam de debates em diversas mesas temáticas. A ideia é que ao final seja votado e aprovado um caderno de propostas de políticas públicas para a população idosa.

Tudo pode ser acompanhado ao vivo no canal do Youtube do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

Compostas por diferentes eixos temáticos – que discutem aspectos como promoção da saúde, previdência, educação, financiamento e implementação de políticas públicas –, as conferências dos direitos da pessoa idosa vêm sendo realizadas periodicamente desde 2005.

As conferências são instâncias convocadas pelo poder público federal com o objetivo de institucionalizar a participação social no planejamento e formulação de políticas públicas.

A 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que conta com apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).