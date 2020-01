Confira as principais atrações e eventos para o fim de semana na Capital

A Prefeitura de Cuiabá lista os principais eventos, entretenimento e atrações culturais deste fim de semana (24, 25 e 26) para situar o cidadão e os servidores públicos na programação. A ação da pasta de Inovação e Comunicação segue a proposta da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que atua em obras, eventos e programações para movimentar os espaços públicos, além de apoiar eventos que tragam o entretenimento da população cuiabana.

Já dando inicio as atrações que acontecem na capital, na sexta-feira (24), Albuquerque atualmente um dos artistas mais ativos da música eletrônica nacional, promete uma noite recheada de hits. Desde 2013 residente do lendário Warung Beach Club, construiu uma identidade poderosa que carrega pelas pistas por onde passa. No sábado (25), começam os ensaios de carnaval, com a bateria touceira do Bode e presença vip da musa do carnaval carioca Adriana Bombom. E nos cinemas estreia o filme favoritíssimo a ganhar a estatueta do Oscar, “1917” é dos longas metragem mais esperado.

Além disso tem exposição, teatro, programação infantil e muito mais, confira:

Shows e Festa

1. O Que: Festa Ao Albuquerque – Albuquerque é criador das marcas Radiola Records e Sonido Profundo, as quais continua a frente ao lado de Haustuff e DJ Leozinho, respectivamente. Como produtor tem desataque lançando sua música por importantes selos da Europa, tais como Get Physical e 3rd Avenue. A noite ainda conta com o Dj convidado Peve, e o aniversariante Andre VIett.

Quando: Sexta-feira (24)

Onde: Vozz Club

2. O Que: “Confraria do Bode”- A largada para o esquenta de Carnaval dão inicio neste final de semana. A Confraria Bode do Karuá surgiu em 1999, com o objetivo de comemorar o Carnaval na cidade de Chapada dos Guimarães em um clima familiar e alegre, incentivando a união e a amizade de seus confrades. Naquele ano, um grupo de amigos se reuniu na residência de Renato Olavarria, na cidade serrana, iniciando o processo da criação do grupo. Eles buscavam uma maneira de comemorar o carnaval e, para tanto, decidiram que o Karuá, apelido de Genivalter da Silva Gomes, um paraibano residente em Cuiabá e amante da Chapada, deveria preparar uma Buchada de Bode, prato típico nordestino, para que o grupo degustasse como aperitivo no domingo de folia.

Quando: Sábado (25)

Onde: Bar da Boa a partir das 16h

3. O Que: “2000 já é flashback” – As bandas MP Rock e a The Xomanos cantam Pearl Jam, Radiohead, Green Day e Nirvana no pub. No club, os DJ’s Cleyton 7 e Edinho Martins trazem o melhor do flashback.

Quando: Sábado (25)

Onde: Malcon Pub

Programação infantil e Teatro

1. O Que: Estação de férias – A clássica cena do filme Jurassic Park, em que o Tiranossauro Rex persegue o Jipe vermelho. Logo na entrada, outra réplica do predador pré-histórico em tamanho real, com gestos e sons, dá as boas-vindas para quem vai curtir as férias divertidas do mall.

Programação aos sábados:

Decoração e sanduíche de cookie, das 12h30 às 13h30 (a partir de 3 anos de idade)

Pintura livre – às 13h30, para todas as idades

Gincanas com Tia Hanna – Perna de pau, personagens lúdicos, pirulitos e as antigas gincanas infantis fazem parte da brincadeira que é feita para todas as idades, das 15h às 17h.

Criação de games 2D para a garotada de 8 a 17 anos que é fascinada pelo mundo virtual. Das 16h às 16h50.

Minecraft. Um dos jogos eletrônicos mais amados pela garotada não poderia ficar de fora do Estação de Férias. A recreação vai das 17h10 às 18h para crianças e jovens de 8 a 17 anos.

Kodu Game Lab – O jogo de programação visual do Xbox 360 começa às 18h20 e vai até às 19h10. Com faixa etária dos 8 aos 17 anos.

Roblox. É um jogo de simulação que permite aos jogadores criarem seu próprio mundo virtual. Das 19h30 às 20h30, indicado para a meninada de 8 a 17 anos.

Robótica – a sala com instrutores permite aos mais curiosos aprender sobre o universo da computação e, quem sabe, até bolar alguma invenção genial. A atividade vai das 20h50 às 21h50 para jovens de 8 a 17 anos. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.supergekscuiaba

A programação se repete aos domingos – e conta com apresentação do Teatro de Fantoches, das 14h às 15h, livre para todas as idades.

Quando: Sexta-feira (24), sábado (25), domingo (26)

Onde: Piso L1 do Shopping Estação Cuiabá

2. O Que: Oficinas gratuitas – Com opções de lazer para toda família, uma das alternativas de diversão para as crianças durante o período das férias escolares são inúmeras. Leve seu filho para se divertir. Vagas limitadas, chegue cedo e garanta sua entrada. Os materiais são fornecidos pelo Shopping.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Sábado (25/01) às 16h

Oficina de Capa de Caderno

Domingo (26/01) às 16h

Oficina de Máscara e Capa

Local: Shopping 3 Américas

3. O Que: Escolinha da Almê – Com releituras de personalidades históricas da cuiabania, quase lendárias, e interpretadas por 21 crianças – a peça “Escolinha da Almê” fez tanto sucesso, que volta se apresentar ao público. Os alunos vão de “Jejé de Oyá”, “Lucius do Caju”, “Maria Taquara”, “Dominguinhas”, lá de São Gonçalo Beira Rio, além dos personagens de Liu Arruda, escritores consagrados como Manoel de Barros, Luciene Carvalho e Dunga Rodrigues.

Quando: Domingo (26)

Onde: Cine Teatro Cuiabá, 19h

Cinema

1. O Que: “1917”- Filme favorito para ganhar o Oscar, conta a história dos cabos Schofield e Blake são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar mais de 1300 colegas de batalhão.

Quando: Sexta-feira (24), sábado (25), domingo (26)

Onde: Cinemark, Cinépolis e Cine Araújo

2. O Que: “A Possessão de Mary” – David é um capitão de colarinho azul que luta para melhorar a vida de sua família. Estranhamente atraído por um navio abandonado que está em leilão, David impulsivamente compra o barco, acreditando que será o bilhete de sua família para a felicidade e a prosperidade. Eventos aterrorizantes começam a assombrá-los, fazendo cada um deles questionar a própria sanidade.

Quando: Sexta-feira (24), sábado (25), domingo (26)

Onde: Cinemark, Cinépolis e Cine Araújo

3. O Que: “Um espião animal” – O superespião Lance Sterling e o cientista Walter Beckett são completamente opostos. Quando algo inusitado acontece, Walter e Lance precisam confiar um no outro de um jeito completamente diferente.

Quando: Sexta-feira (24), sábado (25), domingo (26)

Onde: Cinemark, Cinépolis e Cine Araújo