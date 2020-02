Confira as principais atrações e eventos para o final de semana na Capital

Super Bowl, shows nacionais, filmes indicados ao Oscar noS cinemas, são algumas das atrações neste final de semana (31, 01 e 02) em Cuiabá. E a Prefeitura destaca os principais eventos para informar e oferecer opções à população e os servidores públicos. A Secretaria de Inovação e Comunicação (SICOM), vem seguindo uma proposta do prefeito Emanuel Pinheiro de valorização da cultura que acontecem na capital mato-grossense, desde o início da gestão.

Os sertanejos George Henrique e Rodrigo agitam a noite cuiabana, nesta sexta-feira (31). No palco, eles prometem mostrar alguns dos frutos dos quase 10 anos de carreira. Desde 2017, com o sucesso de De Copo em Copo, com mais de 69 milhões de visualizações no YouTube, a dupla George Henrique & Rodrigo vem colhendo os primeiros frutos da carreira e lotando os shows. No sábado (01), o sertanejo continua com tudo por aqui e desta vez a dupla é João Bosco e Vinicius que desembarcam na Capital. Desde então, são treze álbuns, sete DVDs e muitos sucessos. Dentre os mais famosos, estão ‘Tatuagem’, ‘Chora Me Liga’, ‘Amiga Linda’, ‘Sorte é Ter Você’, ‘Coração Só Vê Você’ e muitos outros. No domingo (02), para que gosta de Super Bowl, a final do futebol americano, o Malcon Pub irá transmitir em um telão, com direito a shots de graça em cada touchdown (quando o jogador cruza a linha de gol sem ser obstruído. Com isso, o time tem um chute extra). Teatro, estreia nos cinemas, esquenta de carnaval? Temos! Vem conferir

Shows e Super Bowl

1. O Que: Show George Henrique & Rodrigo – Os dois são afilhados musicais de Bruno e Marrone. O show será composto por sucessos da carreira dos músicos como “Amigo da Onça”, “Conto Até Dez’ e “Nossas Memórias”. No primeiro dvd da dupla, a grande surpresa foi o projeto ter sido gravado em um posto de gasolina, algo que até aquele momento era inusitado no mercado sertanejo, e daquele disco a dupla teve várias músicas em destaque de execuções como “Receita de Amar”, “Tá Bagunçado”, entre outras.

Quando: Sexta-feira (31)

Onde: Gerônimo West Music

2. O Que: Show João Bosco e Vinicius– A dupla é considerada uma das pioneiras do estilo sertanejo universitário no Brasil. Entre os grandes sucessos de João Bosco e Vinícius estão as músicas ‘Sorte é Ter Você’, ‘Amiga Linda’, Deixa a Gente Quieto’ e as novas canções como ‘Bem Longe de Você’ e ‘Bebida e Fumaça’.

Quando: Sábado (01)

Onde: Musiva

3. O Que: 54ª edição do Super Bowl- O campeonato de futebol americano realizado pela NFL, Super Bowl – um dos eventos esportivos mais importantes do mundo – terá sua 54ª edição, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers transmitida. Durante o jogo, acontecerá também a promoção ‘Shotdown’, em que uma rodada de shots será dada a cada touchdown no jogo (quando o jogador cruza a linha de gol sem ser obstruído. Com isso, o time tem um chute extra).

Quando: Domingo (02)

Onde: Malcon Pub

Grito de Carnaval e Feira Vegana

1. O Que: Ensaio Confraria do Bode- Os ensaios da tradicional Confraria do Bode. Com 20 anos de fundação, a Confraria se prepara para o carnaval com shows das bandas Duguetto e Trio Maravilha, além do Dj Rodriguinho.

Quando: Sábado (01)

Onde: Bar do Boa

2. O Que: Esquenta bloco Beija Me Liga- Acontece o primeiro ensaio do bloco de carnaval Beijo Me Liga. O esquenta para o carnaval será agitado pela Bateria Turuna, a dupla Denner & Douglas, o grupo Sambaxé e Dj Everton Detona.

Quando: Sábado (01)

Onde: Lagoa Food Park

3. O Que: Feira Vida Verde- Catorze expositores de produtos naturais, veganos e sustentáveis, como alimentos, cosméticos, maquiagem, artesanato, roupas e joias participarão do evento. Dêu Verde, comissão organizadora do evento, explica que a feira no shopping possibilita que mais pessoas conheçam sobre os produtos naturais e sustentáveis e possam incorporá-los em seu dia a dia. Além disso, é uma oportunidade de levar conhecimento sobre o veganismo e conscientizar sobre o impacto do consumo de alimentos de origem animal.

Quando: Sábado (01) e Domingo (02)

Onde: Shopping Pantanal – Piso 2, em frente à praça principal

Teatro e Cinema

1. O Que: “Chapeuzinho Vermelho – O Musical” – Nessa grande aventura, Chapeuzinho e seus amigos tentam capturar um dramático Lobo Mau que ronda a floresta. A saga conta com a ajuda especial de uma Vovó nada comum e aborda temas como amizade, compaixão, lealdade e o cuidado com a natureza.

Quando: Sábado (01)

Onde: Cine Teatro Cuiabá

2. O Que: Estreia “Parasita” – Filme indicado ao Oscar, conta a história de uma família desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Quando: Sexta-feira (31), sábado (01) e domingo (02)

Onde: Cinemark, Cine Araújo. Cinépolis

3. O Que: Estreia “Jojo Rabbit”- Filme com seis indicações ao Oscar. Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um jovem nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Quando: Sexta-feira (31), sábado (01) e domingo (02)

Onde: Cinemark, Cine Araújo. Cinépolis