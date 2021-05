Confira como funcionam os polos de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (04)

O Sine Municipal oferece 70 vagas de emprego nesta semana. Dentre elas, 06 vagas para auxiliar de produção, nível médio, com salário de R$ 1170,00, mais vale transporte, seguro de vida, ticket alimentação e alimentação no local. Há também 31 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD): 10 para operador de caixa, 10 para repositor de mercadoria e 10 para atendente de lojas e mercado e uma vaga para auxiliar administrativo. O atendimento está sendo realizado por meio de plataforma online, canais de acessos por telefone. O atendimento presencial está suspenso em razão do reforço das medidas de biossegurança no município para controlar a propagação da COVID-19.

Ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, assistente administrativo, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, caseiro, chapeiro, cozinheiro de restaurante, fiscal de caixa, pedreiro, operador de telemarketing e vendedor interno são algumas das vagas disponíveis na plataforma de empregos do Sine Municipal. Confira AQUI a tabela de vagas.

Neste momento de pandemia, a orientação é que, caso seja possível, o público opte pelo atendimento online ou por telefone. O objetivo é conectar o serviço público ao cidadão, solucionando dúvidas e oferecendo orientações para evitar que as pessoas deixem suas residências neste momento em que a Prefeitura de Cuiabá adota uma série de medidas que reforçam a importância do isolamento social.

Para quem deseja se candidatar a alguma das vagas disponíveis, basta baixar em seu celular o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), ou se dirigir a uma das duas unidades do Sine no Coxipó ou no Shopping Popular. Quem necessita solicitar o seguro desemprego, o acesso é pela página virtual www.gov.br/trabalho ou pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”.

Além dos canais virtuais, quem necessitar de informações sobre seguro desemprego, e quadro de vagas, tirar suas dúvidas sobre intermediação de mão de obra ou carteira de trabalho e previdência social pode entrar em contato pelos telefones (65) 99255–2450 (WhatsApp) ou pelos números fixos, (65) 3645–7250 ou 3645–7251.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 / 7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo email sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.

Horários e canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá

O Sine Municipal não está realizando atendimento presencial até o dia 16 de maio. Para os atendimentos não-presenciais na unidade do Shopping Popular, o atendimento é das 9h às 17h, sem pausa para almoço. Já na unidade Coxipó, o funcionamento é das 8h às 17h, também sem pausa para almoço.

Atendimento ao trabalhador

Sine Shopping Popular: (65) 3664-1503 / 99251-7480

Sine Coxipó: (65) 3675-3113 / 99337-2799

Atendimento ao empregador

(65) 3645-7216 / (65) 3645-7237

Whatsapp (65) 99255-2450