Confira como será a vacinação contra a Covid 19 neste sábado (08) nos cinco polos de vacinação

O prefeito Emanuel Pinheiro lançou na tarde desta sexta-feira (7) o programa Pra Frente Cuiabá, executado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico que pretende transformar o desenvolvimento econômico da capital por meio do investimento em geração de emprego, apoio a agricultura familiar, ao micro e pequeno empreendedor e também qualificação profissional e a aulas de reforço para quem pretende prestar o vestibular do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A primeira ação executada é o Sine da Gente, uma van que levará os serviços de captação e oferta de vagas aos bairros de Cuiabá, levando os serviços da Prefeitura aos que mais necessitam.

“Esse é mais um passo no cumprindo de uma promessa de campanha. A minha gestão não para. Temos que projetar no período pandêmico a Cuiabá para o pós pandemia. E hoje lançamos o Pra Frente Cuiabá e sua primeira ação, o Sine da Gente. Com ele, vamos desenvolver o eixo comercial de onde a pessoa mora, melhorando a oferta e demanda de empregos. Estamos criando uma ponte entre o comerciante e o morador local, para minimizar o tempo de deslocamento também dos trabalhadores”, explicou o prefeito de Cuiabá.

No Pra Frente Cuiabá, a proposta é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. O programa abarca cinco principais ações, que serão anunciadas respectivamente: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Agro da Gente e Cuiabanco.

O CRAS Getúlio Vargas, no bairro Novo Horizonte por exemplo, recebeu a van do Sine da Gente em dia de teste e o sucesso foi comprovado com os vários encaminhamentos para entrevistas de emprego, em poucas horas de atendimento. Muitos ali buscavam a primeira oportunidade de colocação no mercado de trabalho, foi o caso de Kauane Cardoso de Matos, jovem de 18 anos que saiu com um agendamento de entrevista para uma vaga de empacotadora.

“Consegui um encaminhamento para entrevista nesta tarde já. Não demorou nem 10 minutos o atendimento e para encontrar uma vaga. Fui bem tratada e agora é ir atrás do dinheiro para ajudar minha família”, disse Kauane.

Coordenados pelo diretor Rafael Miranda, os servidores a bordo do Sine da Gente vão levar até os bairros da capital os serviços de balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas no comércio local, orientação para utilização dos aplicativos e plataformas de oferta de emprego, de solicitação de carteira de trabalho que agora é digital e solicitação de seguro desemprego.

“A primeira ação do Pra Frente Cuiabá é o Sine da Gente, que já é comprovadamente um sucesso. Estivemos com a van de serviços em um dia de teste no CRAS Getúlio Vargas e nas primeiras horas de atendimento já tivemos várias pessoas encaminhadas para entrevistas, muitas delas para o primeiro emprego. Nós vamos melhorar o que já é bom. Mesmo na pandemia, com atendimento em home office o Sine dobrou seu número de atendimento e fechamos parcerias que ampliaram a oferta de vagas. Agora, vamos levar os serviços até aqueles que muitas vezes, não conseguem se deslocar até uma agência. É a Prefeitura de Cuiabá, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e sua gestão humanizada chegando a todos os cuiabanos, principalmente aqueles que mais precisam”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Estiveram presentes no evento o secretário de Governo, Luis Claudio de Castro Sodré, o secretário-adjunto de Trabalho e Desenvolvimento Econômico Ivo Olavarria, o secretário-adjunto de Agricultura, Gustavo Padilha, os vereadores Mario Nadaf e Eduardo Magalhães e o superintendente regional do Trabalho, Eduardo de Souza Maria.

Confira um pouco mais das cinco ações do programa Pra Frente Cuiabá:

– Sine da Gente: Implantação de uma unidade móvel que atuará nos bairros para atender a oferta e demanda de emprego por região.

– Enem Digital 5.0: Ensino no modelo híbrido; Suporte técnico e personalizado; 2.000 alunos.

– Qualifica Cuiabá: Programa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SESI, SENAI, SEBRAE e FECOMÉRCIO; Desenvolver as habilidades dos cidadãos para o fomento na geração de renda para família; Preparar a mão-de-obra para o mercado de trabalho.

– Agro da Gente: Fortalecimento do apoio à agricultura familiar; Qualificação técnica na produção do campo; Incentivo à atividade da agroindústria; Programa de incentivo para quatro cadeias produtivas: Peixe, FLV (fruta, legume e verdura), Frango e Leite.

– Cuiabanco: Linha de Crédito para o pequeno empreendedor com juros zero; PAA – Programa de aquisição de alimentos.