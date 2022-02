Confira o passo a passo do agendamento para os locais de testagem Covid-19

Diante do cenário de alta transmissibilidade e infecção pela Covid-19, que levou ao crescimento de casos e demanda pelos serviços de saúde, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou durante a live desta terça-feira (08) que vai ampliar a testagem de Covid-19 em toda a rede municipal de saúde.

“Conforme prometi a todos, vamos dar início ao Centro de Testagem Covid-19 na região Sul, localizado na Policlínica do Coxipó, que começará a funcionar a partir desta quarta-feira (9), das 7h às 19h. Estamos descentralizando também os postos de testagem para todas as UBS”, comentou.

Falando diretamente do local, o prefeito deu os detalhes sobre o novo espaço, que atenderá mediante agendamento prévio. “Neste centro serão realizados 200 testes por dia, de segunda a sexta, num total de 1000 testes por semana. Serão 3 boxes de recepção, 3 salas de triagem de enfermagem, 3 salas de atendimento médico e 1 farmácia. Todos os pacientes passarão pelo box de triagem, e serão encaminhados para testagem. Em caso de identificação de teste positivo, o paciente passará por consulta médica, sendo medicado conforme protocolo definido pelo profissional. As medicações serão dispensadas no box da farmácia no local”, explicou o prefeito.

Ele pontuou ainda que os pacientes que precisarem de exames laboratoriais e Raio X serão direcionados para a Policlínica do Coxipó e aqueles que precisarem de tomografia serão encaminhados para o Hospital Referência Covid-19 (antigo PS). “Caso algum paciente necessite de internação, também será encaminhado para o Hospital Referência Covid-19”, ressaltou.

Além do Centro de Testagem da Policlínica do Coxipó, as unidades básicas de saúde continuarão realizando os testes, mas também através de agendamento. “Teremos duas unidades referências para testagem, o Centro de Saúde Ana Poupina que fará 140 testes por dia e o Centro de Saúde Grande Terceiro, que fará 100 testagens por dia. As quatro unidades que atendem com Hora Estendida, Clínica da Família, Centro de Saúde do Tijucal, UBS Parque Ohara e UBS Ilza Picolli 60 testes rápidos por dia cada e as outras 80 unidades básicas de saúde farão 20 testagens diárias. Somadas aos 360 testes que as UPAs e Policlínicas farão diariamente, teremos um total de 2.640 testagens diárias de segunda a sexta na rede municipal. A testagem por agendamento nas unidades básicas começará a partir de quinta-feira (10). As unidades também terão vagas para atendimento por demanda espontânea”, disse.

Com exceção das UPAs e Policlínicas, a testagem em todas as unidades da rede municipal deverá ser agendada no endereço eletrônico https://testerapidocuiaba.com.br . A pessoa deve entrar no site, preencher os dados e escolher em qual unidade deseja fazer o teste. Ela comparecer à unidade conforme dia e horário agendado. Caso não consiga o agendamento para o local desejado, ela pode tentar agendar em outra unidade. O fluxo de atendimento será semelhante ao do centro de Testagem da Policlínica do Coxipó.