Confira o passo a passo para o agendamento da vacinação dos idosos de 80 a 84 anos

Idosos acima de 80 anos de idade que vivem em Cuiabá começarão a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 no polo que funciona no Centro de Eventos do Pantanal, a partir de quinta-feira (4), mediante agendamento. Confira o passo a passo.

-Entre no site www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner do “Vacina Cuiabá”;

-Clique em PRÉ CADASTRO;

-Clique em ACEITAR E CONTINUAR;

-No campo TIPO DE DOSE escolha PRIMEIRA DOSE e clique em PRÓXIMO PASSO;

-No campo GRUPO DE RISCO escolher IDOSOS (ACIMA DE 80 ANOS) e clique em PRÓXIMO PASSO;

-Preencha todos os dados que estão marcados com * (no campo INFORME SUA PROFISSÃO, pode escrever a profissão que desempenhava ou escrever aposentado/aposentada);

– Não precisa preencher os campos INFORME O ESTABELECIMENTO/LOCAL DE SAÚDE e INFORME SEU SETOR DE TRABALHO;

-Clique em enviar cadastro;

-No campo AGENDAR SUA TRIAGEM selecione a data e o horário e clique em SOLICITAR AGENDA;

-Os idosos não precisam imprimir o QR CODE. Ao se dirigirem ao Centro de Eventos devem levar documento com foto, número do cartão SUS e comprovante de residência. Caso o idoso não tenha comprovante de residência, é preciso trazer o comprovante do filho ou do familiar com quem ele mora e um documento que prove o parentesco.

IMPORTANTE: Em caso de erro durante o agendamento, a pessoa deve mandar um email para o endereço cadastrocba.covid@gmail.com pedindo o cancelamento do agendamento. Após receber o e-mail com a confirmação do cancelamento, a pessoa poderá fazer um novo agendamento.

OBSERVAÇÃO: No ato de agendamento, caso não apareça a data e o horário na tela AGENDAR SUA TRIAGEM é porque a agenda do dia já está lotada. Neste caso é necessário fazer o agendamento no dia seguinte.