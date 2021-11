Confira quais polos de vacinação estarão abertos neste sábado (06) e domingo (07)

Pela terceira vez, o ponto turístico Beco do Candeeiro, que foi completamenre revitalizado pela Prefeitura de Cuiabá, foi palco de mais uma edição da Feira Gastronômica nesta quinta-feira (4). O evento integra o programa ‘Pra Frente Cuiabá’ que oportuniza artesãos, a produtores, vendedores à exposição de produtos, sendo essa uma forma de potencializar a economia com a geração de emprego e renda.

Quem passou pelo local teve a oportunidade de apreciar deliciosas comidas e especiarias da culinária regional.

Com muito cuidado e zelo, o casal Zucair usou o espaço mediante a oferta de um lanche saudável e com pão artesanalmente preparado. Recheado de verduras, legumes e a proteína ao gosto do cliente, eles percorrem diariamente as feiras livres distribuídas nos bairros da capital e garantem que cada real investido vale o sabor do ‘Kebab Mania’. “Com amor, carinho e prazer em fazer, não tem como o kebab não ficar saboroso. São sete anos que eu e meu esposo escolhemos trabalhar com isso e vamos continuar até onde Deus nos permitir”, disse Jauda Zugair.

O esposo, senhor Seme Zucair, é o responsável por coletar os pedidos. Ele avalia como sendo uma importante estratégia criar oportunidades de exposição. “Cuiabano nato eu sou e tenho orgulho de ver que a Cuiabá de antigamente está voltando aos poucos”, contou.

“Em cada edição temos uma experiência diferente. As pessoas que trabalham na redondeza já esperam ansiosos para a próxima feira no Beco. O local foi totalmente revitalizado pela gestão e está com uma programação ampla para todos os públicos”, declarou o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Toda a programação no Beco do Candeeiro é realizada com entrada franca e respeitando as medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19.

O ‘Pra Frente Cuiabá’ foi criado pela gestão com a proposta de organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. O programa abarca cinco principais ações, como o Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Agro da Gente e Cuiabanco.