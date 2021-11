Confira quais polos de vacinação estarão abertos neste sábado (13)

Secom Câmara

O vereador por Cuiabá, Eduardo Magalhães protocolou na Câmara Municipal uma indicação na qual solicita mais segurança nos Conselhos Tutelares.





O pedido foi reforçado após uma assistida ter colocado em risco a integridade física de todos que estavam nesta quinta-feira (11), no Terceiro Conselho Tutelar, localizado no bairro do CPA.





De acordo com as informações, uma assistida que perdeu a guarda do filho, foi ao CT para tirar satisfação e cobrar a retomada da guarda do filho, durante o atendimento se revoltou, e em segundos começou a quebrar os móveis, jogar as cadeiras e vários objetos no meio da rua, além de ameaçar os conselheiros que estavam no local no momento da confusão com um estilete.





“A situação ficou ainda mais perigosa por conta de várias crianças estarem no local naquele horário, e o risco de um acidente com o objeto cortante por pouco não aconteceu. A cena preocupou não só todos que passavam pelo local, mas toda a Administração por conta do grande risco que todos correm diariamente nestes locais”, conta o parlamentar.





Existem seis Conselhos Tutelares da Capital, que contam com apenas 30 profissionais, a categoria por conta do grande risco que correm diariamente atendendo casos de família como da referida assistida, conclamam por segurança.

