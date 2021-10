Confira quais polos de vacinação estarão abertos neste sábado (30)

Motoristas de ônibus de Cuiabá sentiram na pele qual a sensação de um ônibus passando ao seu lado. Na manhã desta quarta-feira (27), a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realizou um treinamento para os condutores do transporte coletivo com simulações realizadas na garagem de uma das empresas do transporte coletivo que atua na Capital. Enquanto motoristas pedalavam nas bicicletas, um ônibus passava ao lado deles em alta velocidade. “Quando for dirigir o ônibus, vou pensar de forma diferente. Mas, o mal que eu não quero, eu não desejo para o próximo. No trânsito temos o problema da falta de educação e precisamos ter consciência e saber que a bicicleta também é um meio de transporte. Quero dizer que a sensação foi ruim, não é fácil, mas é preciso ver os dois lados, do ciclista e do motorista. Precisamos compartilhar conhecimento e ajudar um ao outro. A gente tenta fazer o possível para não machucar ninguém no nosso dia a dia e esse treinamento nos dará noção da sensação ruim que é pedalar ao lado de um veículo grande”, comentou o motorista, Luiz Antonio Leite de Arruda.

Devido ao aumento do número de adeptos ao meio de transporte sustentável, a bicicleta, a Semob percebeu a necessidade da realização do curso para os motoristas. O agente de trânsito e coordenador do Pedal Semob, Raimundo Alves Ribeiro, explica que ao não respeitar a distância e a velocidade, o motorista pode receber uma multa gravíssima no valor de R$293.47 e menos 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação – CNH . A distância lateral permitida é de 1,50m ao passar ou ultrapassar bicicleta.

“Cita a lei a diminuição de velocidade sem estipular o KM da velocidade. E hoje, os motoristas de ônibus estiveram no lugar dos ciclistas e eles sentiram na pele o que eles sentem no momento em que um ônibus passa ao seu lado. A ideia é manter o respeito a todos, porque os veículos leves e pesados têm o direito de transitar na vias e as bicicletas também. A Semob é um órgão regulamentador e o grande aumento de ciclistas e a falta de treinamento específico para os motoristas fez com que a pasta realizasse esse curso. As pessoas estão usando mais a bicicleta como um meio de transporte, seja por causa da alta dos combustíveis ou porque as pessoas estão mais preocupadas em manter uma vida saudável com uma modalidade de transporte sustentável. Vamos fazer também uma aula teórica de legislação e vamos a campo fazer a parte prática” – explicou Raimundo.

Conforme Raimundo, além do bom senso para ambos, a educação no trânsito deve imperar. Ele cita que os ciclistas têm prioridade sobre veículos maiores, mas eles têm deveres, como o uso de equipamentos de segurança que são obrigatórios, por exemplo, a campainha, sinalização noturna e espelho retrovisor do lado esquerdo. Quando não existir faixa exclusiva ou ciclovia, a circulação precisa ser feita no sentido dos carros, pelas laterais das ruas, não usar fone de ouvido para que esteja atento aos movimentos ao seu redor e outros.

Esse foi o primeiro treinamento realizado em Cuiabá. Inicialmente, o curso foi aplicado aos motoristas da empresa Caribus e vai ser estendido para as demais concessionárias que exploram a atividade de transporte coletivo na Capital.