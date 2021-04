Confira quantas doses de vacina contra Covid-19 cada município recebeu

A 5ª Edição do Festival de Música de Barra do Bugres (FEMUBB) será realizada no formato digital, entre os dias 16 e 18 de abril de 2021. O festival tem o objetivo de promover intercâmbio cultural, e criar um ambiente favorável e de oportunidade aos artistas locais, regionais e nacionais, de mostrarem e desenvolverem o seu talento.

A organização do evento recebeu, no período de 19 de fevereiro à 10 de março, mais de 60 inscrições de candidatos de Mato Grosso e de outros Estados da Federação. Do total, 48 inscrições atendiam ao regulamento do festival e foram selecionadas nas categorias Adulto Sertanejo (18), Adulto MPB e Gospel (16) e Infanto-Juvenil Livre (14).

As eliminatórias serão nos dias 16 e 17 de abril, e a final no domingo (18.04). O evento será transmitido via Youtube, no Canal do FEMUBB, das 16h às 20h. Os primeiros cinco colocados de cada categoria, garantem o troféu e premiações em dinheiro.

O evento é uma iniciativa da produtora cultural Dalva Lucia Brito do Nascimento, mais conhecida como Papy Nascimento. “Acredito que o festival será uma grande oportunidade para os artistas que estão com dificuldades financeiras devido à pandemia da covid-19”, destaca.

O Festival de Música – FEMUBB foi contemplado no Edital Circuito Mostras e Festivais, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Desde a primeira edição, o FEMMUB é realizado na semana do aniversário de emancipação de Barra do Bugres, que completará 77 anos no dia 19 de abril.

Serviço

5º Festival de Música de Barra do Bugres – FEMUBB

De 16 a 18 de abril de 2021, das 16h às 20h

Local: Canal FEMUBB, no Youtube