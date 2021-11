Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação volta a ser presencial, com adoção de medidas de biossegurança

A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para o biênio 2021/2023. Além da assinatura do termo, na última quinta-feira (11), no auditório da Secretaria, foi eleita também a nova diretoria para os próximos dois anos. A escolha é baseada na regra de alternância prevista em Estatuto, sendo um representante governamental como presidente e um representante não governamental como vice-presidente.

Para o novo mandato, foram eleitas a assistente social, representando a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Joyce dos Santos. Como vice-presidente, Ruth Leite, representando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – Fapemat. “A Assistência Social precisa de um conselho parceiro, que direcione, que entenda, que dialogue com a Pasta, porque nós temos um trabalho muito bom para realizar. A sociedade cuiabana precisa que essa parceria seja profícua. Sintam-se à vontade para estarem conosco quando precisarem. Desejo, que seja uma gestão que traga ótimos resultados. O Conselho só se faz em parceria. Um precisa do outro. Entendam a importância do Conselho enquanto política publica. Não estejam no Conselho só por estar. O Conselho defende a vida das pessoas, e daquelas que mais precisam”, Hellen Ferreira.

“Quero dizer que estou deixando apenas o cargo de presidente do último mandato, mas não vou sair da Política de Assistência. Vou continuar trabalhando, esteja onde estiver, para que possamos evoluir como sociedade, ser cada vez melhor, principalmente com aquelas pessoas que sequer sabem que têm direito. O papel do Conselho é esse. Ajudar àqueles que mais precisam na garantia dos direitos dos cidadãos”, declarou José Rodrigues, ex-presidente do CMAS.

“Sejam inovadores. Não tenham medo de criar o novo, de se desafiar diante das perspectivas das quais não conhecíamos. Temos que buscar recursos para inovar, trazer o novo para dentro da política de Assistência. Não há mais espaço para amadorismo. Os projetos devem ser embasados em dados, números, para que as novas perspectivas sejam efetivamente aplicadas. Decidir entre o que fazer, não é mais uma decisão inulkoaterial da Assistência e nem do Conselho. O momento é de uma sincronização de ideia, para que cada um, na sua competência, possa decidir o que é melhor para a população e para a cidade”, aconselhou a secretária de Articulação e Desenvolvimento da Cidadania no TCE-MT, Cassyra Vuolo.

“Essa é uma gestão diferenciada. Sabemos da importância da participação social. Em todos os processos estão incluídos representantes dos conselhos para construção de uma política que realmente vai atender a população”, finalizou Hellen Ferreira.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é uma instância de Controle Social deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Política de Assistência Social, de caráter permanente e composição paritária entre governo municipal e sociedade civil organizada. Está vinculado ao órgão da administração pública municipal, responsável pela coordenação e execução da Política Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

O Conselho tem entre suas finalidades e competências formular e encaminhar propostas junto à Prefeitura, bem como assessorar e acompanhar a implementação de políticas de interesse das pessoas com deficiência promovendo atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política desse público, garantindo a representação destas pessoas em conselhos municipais, nas áreas da saúde, habitação, transporte, educação e outras.