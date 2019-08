Congresso inicia trabalhos com discussão sobre vetos presidenciais

IBGE divulga as estimativas da população dos municípios para 2019

IBGE – O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme a Projeção da População 2018.

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões de habitantes), Brasília (3,0 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Juntos, os 17 municípios brasileiros com população superior a um milhão de pessoas somam 46,1 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil.

Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com a menor população, 781 habitantes, seguido de Borá (SP), com 837 habitantes, e Araguainha (MT), com 935 habitantes.

No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O maior deles é São Paulo, com 45,9 milhões de habitantes, concentrando 21,9% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 605,8 mil habitantes (0,3% da população total).

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de hoje. A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas à direita.

Em 2019, pouco mais da metade da população brasileira (57,4% ou 120,7 milhões de habitantes) se concentra em apenas 5,8% dos municípios (324 municípios), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Já os 48 municípios com mais de 500 mil habitantes concentram quase 1/3 da população (31,7%, ou 66,5 milhões de pessoas).

Por outro lado, na maior parte dos municípios (68,2%, ou 3.670 municípios), com até 20 mil pessoas, residem apenas 15,2% da população do país (32,0 milhões de pessoas).

MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES ORDEM UF MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2019 1º SP São Paulo 12.252.023 2º RJ Rio de Janeiro 6.718.903 3º DF Brasília 3.015.268 4º BA Salvador 2.872.347 5º CE Fortaleza 2.669.342 6º MG Belo Horizonte 2.512.070 7º AM Manaus 2.182.763 8º PR Curitiba 1.933.105 9º PE Recife 1.645.727 10º GO Goiânia 1.516.113 11º PA Belém 1.492.745 12º RS Porto Alegre 1.483.771 13º SP Guarulhos 1.379.182 14º SP Campinas 1.204.073 15º MA São Luís 1.101.884 16º RJ São Gonçalo 1.084.839 17º AL Maceió 1.018.948 TOTAL 46.083.103 % em relação ao total Brasil 21,9% TOTAL BRASIL 210.147.125 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS.

Excluindo-se as capitais, 25 municípios brasileiros possuem mais de 500 mil habitantes. Esses municípios estão nos estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Pará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS ORDEM UF MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2019 1º SP Guarulhos 1.379.182 2º SP Campinas 1.204.073 3º RJ São Gonçalo 1.084.839 4º RJ Duque de Caxias 919.596 5º SP São Bernardo do Campo 838.936 6º RJ Nova Iguaçu 821.128 7º SP São José dos Campos 721.944 8º SP Santo André 718.773 9º SP Ribeirão Preto 703.293 10º PE Jaboatão dos Guararapes 702.298 11º SP Osasco 698.418 12º MG Uberlândia 691.305 13º SP Sorocaba 679.378 14º MG Contagem 663.855 15º BA Feira de Santana 614.872 16º SC Joinville 590.466 17º GO Aparecida de Goiânia 578.179 18º PR Londrina 569.733 19º MG Juiz de Fora 568.873 20º PA Ananindeua 530.598 21º ES Serra 517.510 22º RJ Niterói 513.584 23º RJ Belford Roxo 510.906 24º RS Caxias do Sul 510.906 25º RJ Campos dos Goytacazes 507.548 TOTAL 17.840.193 % em relação ao total Brasil 8,5% TOTAL BRASIL 210.147.125 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS.

Considerando a composição das Regiões Metropolitanas de 31 de dezembro de 2018, a Região Metropolitana de São Paulo, em 1º de julho de 2019, é a mais populosa, com 21,7 milhões de habitantes, seguida da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (12,8 milhões de habitantes), da Região Metropolitana de Belo Horizonte (6,0 milhões de habitantes) e da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno (4,6 milhões de habitantes).

As 28 Regiões Metropolitanas, RIDEs e Aglomerações Urbanas que superam 1 milhão de habitantes em 2019 somam 99,8 milhões de habitantes.

Reunidas, as 27 capitais superam os 50 milhões de habitantes, representando, em 2019, 23,86% da população total do País. A capital com maior taxa de crescimento geométrico no período 2018-2019 é estimada para Boa Vista, 6,35%, e, a menor, para Porto Alegre, com 0,32% de crescimento.

POPULAÇÃO DAS CAPITAIS EM ORDEM DECRESCENTE DE POPULAÇÃO ORDEM UF NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2019 TCG 1º SP São Paulo 12.252.023 0,62% 2º RJ Rio de Janeiro 6.718.903 0,45% 3º DF Brasília 3.015.268 1,36% 4º BA Salvador 2.872.347 0,53% 5º CE Fortaleza 2.669.342 0,99% 6º MG Belo Horizonte 2.512.070 0,42% 7º AM Manaus 2.182.763 1,74% 8º PR Curitiba 1.933.105 0,83% 9º PE Recife 1.645.727 0,48% 10º GO Goiânia 1.516.113 1,36% 11º PA Belém 1.492.745 0,47% 12º RS Porto Alegre 1.483.771 0,32% 13º MA São Luís 1.101.884 0,66% 14º AL Maceió 1.018.948 0,65% 15º MS Campo Grande 895.982 1,16% 16º RN Natal 884.122 0,74% 17º PI Teresina 864.845 0,40% 18º PB João Pessoa 809.015 1,09% 19º SE Aracaju 657.013 1,24% 20º MT Cuiabá 612.547 0,89% 21º RO Porto Velho 529.544 1,93% 22º AP Macapá 503.327 1,96% 23º SC Florianópolis 500.973 1,62% 24º AC Rio Branco 407.319 1,54% 25º RR Boa Vista 399.213 6,35% 26º ES Vitória 362.097 1,07% 27º TO Palmas 299.127 2,49% TOTAL CAPITAIS 50.140.133 0,84% % em relação ao total Brasil 23,86% TOTAL BRASIL 210.147.125 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS.

O crescimento populacional do total do país, medido pela taxa geométrica de crescimento, foi de 0,79% ao ano, exprimindo queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme Projeção da População 2018.

Dos 5.570 municípios do país, 28,6% apresentaram redução populacional. Aproximadamente metade (49,6%) dos municípios tiveram crescimento entre zero e 1% e apenas 4,8% (266 municípios) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%.

O grupo de municípios com até 20 mil habitantes apresentou, proporcionalmente, o maior número de municípios com redução populacional. Já no grupo de municípios entre 100 mil e um milhão de habitantes, está presente a maior proporção de municípios com crescimento superior a 1% ao ano. Os municípios com mais de um milhão de habitantes concentram crescimento entre zero e 1% ao ano.