Congresso promulga emenda da proteção de dados nesta quinta-feira

Crédito: Prefeitura de Nobres

A abertura do sistema de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro foi apresentada durante cerimônia promovida na última quarta-feira, 2 de fevereiro. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) participou do evento e explica que o Mapa é uma ferramenta que orienta políticas públicas do Ministério do Turismo em todo o país e os gestores municipais devem acessar o site, para renovar ou realizar os seus cadastros e inserir na plataforma as informações necessárias.

A CNM destaca que pleiteou a atualização do Mapa, antes realizada a cada dois anos, e agora poderá ocorrer a qualquer momento, conforme critérios definidos na Portaria MTur 41/2021. A entidade comemora a conquista de suma importância para o turismo nacional e que, além de ser totalmente democrático, permite que cada vez mais Municípios participem.

O evento também contou com as presenças representantes da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur); do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur); da Embratur; da Secretaria de Turismo do Distrito Federal; da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (DF); e outros.

Entenda o Mapa

A participação no Mapa é aberta a todos os Municípios brasileiros, desde que sigam os critérios da Portaria 41, estabelecidos em conjunto com as Unidades da Federação. Os Estados e o DF podem definir exigências complementares, que devem ser igualmente respeitadas. Excepcionalmente, o MTur pode aprovar cadastros adicionais, mediante a análise dos casos e o atendimento a exigências da portaria.

Neste ano, os Municípios devem preencher um novo campo obrigatório no sistema de atualização denominado “Atividade Turística”, que vai ampliar o conhecimento dos cenários locais. Gestores municipais precisam renovar cadastros ou inserir novos dados até o próximo dia 25 de fevereiro, com as senhas de acesso devendo ser solicitadas aos órgãos estaduais ou distritais de Turismo e ao MTur. O anúncio da nova composição do Mapa é previsto para 28 de março.