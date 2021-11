Conheça as atividades do Senar-RS na Tecnovitis 2021

Nesta quinta-feira (18) foram revelados os mais de 120 premiados do Concurso 2021 do Programa Agrinho, promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR. O anúncio aconteceu durante o evento online de encerramento do programa, cuja transmissão foi realizada no Facebook, YouTube e aplicativo da entidade. No total, o concurso recebeu mais de 4,8 mil inscrições.

Para conferir a lista dos premiados, clique aqui.

Na cerimônia, estiveram presentes o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, os secretários da Educação e do Esporte, Renato Feder, de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, além do presidente da Federação das Apaes do Estado do Paraná (Feapaes-PR), Alexandre Augusto Botareli César. Também participaram do evento representantes da Rumo Logística, Companhia Paranaense de Energia (Copel), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), entidades parceiras do programa.

“Estamos muito contentes com a adesão que o Agrinho teve neste ano. Mesmo com as dificuldades da pandemia, professores e escolas mobilizaram seus alunos com maestria para desenvolver excelentes trabalhos. Gostaria de reconhecer e agradecer pelo esforço que todos tiveram para, mais uma vez, fazer esse programa acontecer. Que possamos continuar celebrando o Agrinho nos próximos anos, independentemente dos obstáculos”, destacou Meneguette.

Neste ano, o Agrinho abordou o tema “Do campo à cidade: saúde é prioridade”, para manter o foco no bem-estar da comunidade escolar, com assuntos relacionados à saúde física, mental, emocional e social, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus.

Representando os professores e estudantes do Paraná que participaram da edição 2021, as docentes Maria Eunice dos Santos, Lucimara Salete Guerchewski, Fabiane Gomes Canestraro, Haniely de Oliveira Trudes de Freitas e Debora Schmidt Ceccon, das redes públicas municipal e estadual de ensino da Regional de Curitiba, estiveram presentes junto aos alunos Otavio Bandeira Ribas, Isabella Tchmola da Silva e Bernardo Guerchewski Castro. Na ocasião, eles receberam os prêmios das mãos das autoridades.

Prêmios

Os alunos e professores premiados nas categorias Desenho e Redação receberam notebook (1º lugar), tablet (2º lugar) e smartphone (3º lugar). Os docentes que participaram da categoria Experiência Pedagógica receberam projetor multimídia e notebook (1º lugar), notebook e fone com microfone (2º lugar) e smartphone e fone com microfone (3º lugar).

Na categoria Escola Agrinho, foram distribuídos 15 computadores e um projetor multimídia para a entidade de ensino classificada em primeiro lugar, enquanto o responsável pelo relato será premiado com um notebook e um smartphone. A escola na segunda colocação recebeu 12 computadores e um projetor multimídia, e o responsável, um notebook. Para a terceira classificada, foram 10 computadores e um projetor multimídia, e, para o responsável pelo relato, um smartphone.