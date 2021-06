Conheça Mato Grosso: Cachoeira Salto Belo é dos atrativos naturais em Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis (distante a 439 km de Cuiabá) é uma daquelas pequenas e tranquilas cidades de Mato Grosso que deve fazer parte do seu roteiro de turismo, pois reúne locais encantadores. Umas dessas opções é a Cachoeira Salto Belo, que possui uma paisagem rodeada de imensas árvores com uma grande queda d’água. Este cenário natural fica localizado dentro da reserva indígena Aldeia Sacre ll, uma rica área de vegetação preservada, habitada pelos índios.

Os visitantes podem apreciar os 45 metros de altura do despencar das águas de cor esverdeada. Paisagem ideal para que busca por diversão ou descanso conectado com natureza. No local, existe uma trilha de acesso atrás da cortina d´água, com possibilidade de mergulho nas águas do Rio Sacre.

As visitas nesta localidade são permitidas somente mediante autorização prévia e acompanhamento de guia local. Para chegar em Salto Belo, é necessário percorrer uma estrada de 80 km para chegar até a aldeia, além do pagamento de taxas para a travessia.

Este cenário paradisíaco também é uma excelente opção para quem gosta de praticar esportes perto da natureza. A estrutura da cachoeira permite uma descida de rapel ou caiaque. Em 2008, a Cachoeira de Salto Belo foi palco para o atleta brasileiro, Pedro de Oliva, que encarou o desafio de descer os 45 metros da queda d’água no seu caiaque. A aventura esportiva colocou o atleta no ranking do record mundial de saltos nesta modalidade.

Sobre a cidade de Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis fica situada no Norte de Mato Grosso, a jovem cidade vai completar 33 anos no dia 04 de julho e possui uma população estimada de 36 mil habitantes. É conhecida pelo seu potencial agrícola, sendo uma das maiores produtoras de girassol do Brasil, além das grandes lavouras de soja. Possui hotéis e pousadas, além de espaços disponíveis para acampamento.

A cidade preserva os seus atrativos naturais de turismo que fica dentro de áreas indígenas. São 14 aldeias, sendo que 7 delas atuam com o turismo, pois estão próximas aos belos rios de águas cristalinas.

