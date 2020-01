Conjuv divulga lista de entidades deferidas para escolha de representantes da sociedade civil

Uma das obras mais esperadas pelos de atletas de Mato Grosso finalmente foi concluída e está pronta para receber praticantes de diversas modalidades esportivas. Nesta terça-feira (28.01), os portões de acesso ao Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso o (COT UFMT) foram abertos para diferentes modalidades do atletismo.

Ao longo de todo o dia, importantes campeões mato-grossenses vão passar alguns ensinamentos para jovens atletas da rede pública de ensino. As atividades fazem parte da programação de lançamento do complexo esportivo, uma parceria entre a Federação de Atletismo de Mato Grosso, a Secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) e UFMT.

A extensa programação dedicada ao esporte iniciou às 8h, com a prova de corridas de meio-fundo e fundo. A modalidade foi ministrada pelo professor Sivirino Souza dos Santos, do município de Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. O treinador consagrado, atual campeão da Copa Brasil de Cross Country, relembra como foi o início da carreira, dificuldades enfrentadas pelos atletas e as perspectivas com a conclusão do COT UFMT, a ser inaugurado pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

“Dia 20 de janeiro completou 31 anos que iniciei no atletismo, na cidade de Barra do Garças. Naquela época a gente era considerado louco, pois era uma coisa nova que ninguém conhecia. Em Barra do Garças não tinha absolutamente nada, apenas as ruas para correr. Mas nós acreditamos muito! De 1989 para cá, já foram muitas conquistas no esporte brasileiro, porém, não tínhamos muitas condições e estrutura para treinos. Treinávamos na terra batida, na lama, na brita, com chuva, água até o tornozelo… Muitas dessas dificuldades permaneceram por muito tempo, até agora, com a chegada do COT, que é um centro de treinamento de excelência, um dos melhores do país, com equipamentos de pontas. Com isso, acreditamos muito na nossa equipe do atletismo que agora pode alçar voos mais altos”, relata Sivirino.

A treinadora Maria Aparecida de Souza, ex-atleta de provas de salto triplo e única cuiabana a participar de uma olimpíada, também falou das dificuldades enfrentadas na época de treino intenso e destacou que a entrega do Centro de Treinamentos é a realização de um sonho.

“Fui atleta em Mato Grosso durante 24 anos da minha vida. Eu não tinha essa estrutura que nossos atletas vão ter, a partir de agora. Toda essa estrutura é um sonho realizado para quem foi ex-atleta, nasceu aqui neste Estado, representou o país treinando em lugar sem nenhuma condição. Eu repasso tudo isso para os atletas que treinam comigo hoje em dia e relembro que corria na terra, treinava no fundo de uma escola e também corria na pista do atual COT que era de brita. Eu chegava nos grandes Centros e ganhava das meninas que tinha condições. Essa nova estrutura trará muitas perspectivas para nossos atletas”, diz Cida.

Por falar em novos talentos, Lissandra Campos, 17 anos, atleta do salto em distância, da cidade de Nossa Senhora do Livramento, uma das muitas promessas que treinam com a professora Cida, fala sobre sua expectativa para o novo centro de treinamento.

“Essa pista foi tão esperada por tantos atletas, que parece um sonho. Agora teremos melhores condições de treinamento e poderemos competir de igual para igual com atletas de qualquer parte do mundo”, comemora.

Para o secretário-adjunto de Esporte, Jefferson Neves, se depender das novas instalações do COT UFMT, o futuro dos nossos atletas está garantido e poderão competir em pé de igualdade com esportistas de qualquer parte do mundo.

“Agora nossos atletas estão em igualdade de condição em relação a equipamentos e espaço de treinamentos. Eu treinei aqui (no COT), quando adolescente, depois como acadêmico de educação física e, mais tarde, como profissional. Fico muito feliz em ver esse lugar transformado. É bem verdade que deu muito trabalho, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra-MT) foi muito guerreiro, o governador Mauro Mendes e o secretário Allan Kardec. Graças a esse esforço conjunto, podemos colher bons frutos, daqui em diante. Estou muito orgulhoso. São momentos como este que fazem vale a pena nossos esforções”, diz Jefferson.

Estrutura do COT UFMT e programação da tarde

O COT da UFMT possui estrutura de 5,4 mil metros quadros, divididos em três pisos com espaços para realização de competição no campo de futebol, pista de atletismo de padrão internacional e arquibancada com capacidade para acomodar 1,5 mil pessoas.

Além disso, o espaço possui oito banheiros, sendo quatro para Portadores de Deficiência (PCDs), seis salas de aula, quatro camarotes, um local para lanchonete, sala antidoping, auditório, elevador com acessibilidade, duas salas de apoio, uma sala técnica, dois depósitos e um mirante.

No período da tarde desta terça-feira (28), a partir das 14h, os treinadores e os atletas das modalidades corrida com barreiras, salto horizontal e salto em alturas retornam para o complexo esportivo para dar continuidade às atividades programadas para todo o dia.

Outra grande atração esportiva que faz parte da programação é o jogo de Futebol Americano do Cuiabá Arsenal, time campeão do Brasil. A partida está marcada para acontecer por volta das 16h30, no campo de futebol.

Às 18h30, o governador Mauro Mendes, o secretário de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), Marcelo de Oliveira, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Allan Kardec, e demais representantes do Poder Executivo participarão da cerimônia de entrega oficial do COT para a UFMT.

Após a cerimônia, está agendada para 19h a última programação do evento. Na ocasião, atletas de diversas categorias farão uma demonstração para, de maneira simbólica, inaugurar o complexo esportivo. Entre as atividades estão o revezamento 4×100, salto triplo, salto em distância e lançamento de dardos.

A princípio, o COT UFMT será utilizado por atletas de alto rendimento e acadêmicos do curso de Educação Física. Em breve, a Universidade Federal de Mato Grosso anunciará a programação de atividades.

Serviço

Programação de inauguração do COT MT

Terça-feira (28.01)

No Centro Olímpico de Treinamento da UFMT, Campus Cuiabá

– Camping de Atletismo: entre 8h e 18h

– Cerimônia de lançamento: às 18h30

– Atividades esportivas: a partir das 19h