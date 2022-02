Conseleite-MG: nova Diretoria busca mais previsibilidade

Altino Rodrigues Neto (superintendente Técnico), Renato Laguardia (vice-presidente de Finanças),

Com a troca da Presidência do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos, em novembro, o Conseleite – MG também passou por mudanças. A Presidência do Conselho agora é exercida pelo presidente do Sistema, Antônio de Salvo. Hoje, a nova Diretoria tomou posse, em reunião híbrida, da qual participaram integrantes do Sistema FAEMG, do Sistema Ocemg e do Silemg.



“Reunimos um grupo novo, oxigenado, para que possamos ter uma previsibilidade mais correta e, assim, toda a cadeia produtiva possa entender o que está ocorrendo com o mercado. Temos que ter lealdade entre as partes, o que foi previamente acordado e, assim, será possível alguma previsibilidade, mesmo que seja difícil. O mercado é volátil e precisamos ter acertos. Vamos avançar em cima de alicerces já erguidos no passado para que possamos ter uma melhor referência na cadeia. É necessário que o produtor trabalhe firme, compre bem os insumos, faça análise de custos e se adapte às difíceis condições para que possa passar por este momento, produzindo com qualidade, que já é característica do leite mineiro.”

