Conselheiro José Carlos Novelli será candidato único à Presidência do TCE-MT

A criação de Ouvidoria é uma medida necessária para que os órgãos públicos tenham condições de cumprir com eficiência as obrigações estabelecidas pela lei federal 13.460/2017, que instituiu o Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público. A lei definiu as normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos de quem utiliza serviços da administração pública e estabelece, tanto na esfera federal como nas esferas estadual e municipal, que as manifestações dos cidadãos sejam recebidas por uma ouvidoria ou uma unidade responsável. Esse alerta foi feito na sessão plenária desta terça-feira (21/09) pelo ouvidor do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antonio Joaquim.

O conselheiro aproveitou a sessão plenária para apresentar a identidade visual do projeto Ouvidoria para todos – que definiu estratégia e ações de orientação aos órgãos jurisdicionados pelo TCE-MT na adequação à lei 13.460/2017. O projeto foi concebido pela Ouvidoria-geral e validado pelo conselheiro presidente Guilherme Antonio Maluf, no mês de agosto. Entre as ações, está programada para o dia 21 de outubro a realização de um evento de sensibilização sobre a importância da criação de ouvidorias pelas Prefeituras e Câmaras Municipais, além dos órgãos públicos estaduais que ainda não tomaram essa iniciativa. No âmbito do Poder Executivo, as ouvidorias estão sob a coordenação da Controladoria Geral do Estado (CGE).

“O evento de sensibilização contará com a apresentação de uma Nota Técnica Recomendatória do Tribunal de Contas para todos os órgãos públicos de Mato Grosso, no sentido de cumprir as obrigações da lei 13.460/2017. Neste primeiro momento, com a legitimidade e obrigação de fiscalizar o cumprimento do dispositivo legal, o TCE-MT vai se concentrar na orientação sobre a necessidade de se ter uma ouvidoria ou unidade responsável pela manifestação dos usuários. Porém, no próximo ano, atuará no campo da fiscalização”, explicou o conselheiro ouvidor. Ele observou que o projeto Ouvidoria para Todos contempla diversas fases, que vão de pesquisa de cenário, levantamento cadastral, orientação, capacitação e fiscalização.

O conselheiro Antonio Joaquim disse que além de estabelecer direitos e deveres dos usuários, assegurar a manifestação e fortalecer a atuação da ouvidoria, a lei 13.460/2017 define obrigações aos órgãos públicos como “a publicação e atualização periódica de quadro geral de serviços, da carta de serviços ao usuário, a avaliação continuada dos serviços mediante pesquisas de satisfação, a obrigatoriedade de elaboração e publicação de relatórios de gestão sobre recebimento de manifestações e atendimento ao cidadão, bem como prevê a regulamentação de conselho de usuários”.

Para o conselheiro ouvidor do TCE-MT, face a todas essas informações, a criação de ouvidoria ou designação de uma unidade responsável para esse fim contribuirá para que os órgãos públicos atendam com mais facilidade as exigências da lei do Código de Defesa dos Usuários. E, no futuro, integrar a Rede Nacional de Ouvidorias, que em Mato Grosso está sob a coordenação da unidade regional da Controladoria Geral da União. A CGU é parceira do TCE-MT na estratégia de promoção da importância de ouvidorias públicas.