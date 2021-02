Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro é designado para atuar junto à Presidência do TCE-MT

Tony Ribeiro/TCE-MT Clique para ampliar

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, recebeu, na manhã desta sexta-feira (29), uma visita de cortesia do recém-empossado presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná, acompanhado de representantes da equipe técnica do Legislativo.

Para o presidente da Corte de Contas, a aproximação é salutar. “A nova gestão esteve aqui hoje abrindo um diálogo com o TCE-MT, o que é muito saudável. Sem dúvida vamos estar de portas abertas para a Câmara, orientando e auxiliando a gestão. Essa aproximação é muito importante até para que a gente tenha uma boa aplicação do erário”.

Juca do Guaraná ressaltou que a aproximação com o Tribunal de Contas é fundamental para uma gestão transparente. Antes de se reunir com o presidente do TCE-MT, os representantes do Legislativo Municipal de Cuiabá estiveram no gabinete do conselheiro substituto João Batista Camargo.

A visita contou com a presença do procurador-geral da Câmara de Vereadores, André Pozetti, do secretário de Administração, Bolanger José de Almeida, e da chefe do Núcleo de Controle Interno, Luciana Arantes.

