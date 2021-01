Conselheiros substitutos Luiz Henrique e Moises Maciel assumem interinidade

Servidores da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) participam de capacitação promovida em parceria com a Escola Superior de Contas.

A capacitação iniciada nesta segunda-feira (25), será realizada até sexta-feira (29), e conta com a participação de dez servidores da STI, com carga horária de 40h e o tema é Segurança da Informação.

Esta capacitação faz parte de uma das etapas previstas para implantação do Barramento de Segurança da Informação. Destaca-se ainda que esta implantação vem ao encontro da Política de Segurança da Informação (PSI), criada para promover a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, ou seja, a segurança dos ativos da Corte de Contas.

O conteúdo programático do treinamento reúne a apresentação e operação do ambiente, além do detalhamento do funcionamento das soluções contratadas que operando de forma única e integrada, oferecem proteção, controle, trilhas de auditoria e rastreabilidade do uso da informação alinhada aos preceitos da LGPD.

Esse ambiente, operando de forma integrada aumenta de forma robusta os níveis de segurança digital do TCE-MT mitigando técnicas de ataques observados em 2020 às instituições públicas e privadas em todo país. Destaca-se nesse ambiente a gestão de credenciais de alto privilégio, a prevenção de evasão de informações e a criptografia de arquivos, bancos de dados e aplicações.

Tais tecnologias endereçam os principais vetores de ataques cibernéticos além de promover a anonimização e pseudonimização das informações pessoais conforme determina a LGPD, essas tecnologias combinadas operando de forma integrada são um diferencial na gestão pública poucas vezes encontradas em órgãos municipais, estaduais e federais.

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TCE-MT, Mateus Dias Marçal, espera-se que ao final deste treinamento, os servidores técnicos da STI estejam devidamente preparados para dar suporte e efetivar a política de segurança da informação, em conformidade com as normas vigentes, tais como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e garantindo a continuidade do Programa de Modernização de Tecnologia da Informação.

