Conselheiros Tutelares serão eleitos neste domingo (06)

O município de Várzea Grande sediará a etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude de 2019. A abertura das etapas individuais será realizada na próxima quinta-feira, 03, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, o Fiotão. O ginásio de esportes foi reinaugurado recentemente após passar por reforma e ampliação que o transformou no maior Complexo Esportivo do município. O evento segue até o dia 06 de outubro no próprio ginásio e em outros locais esportivos da cidade e também na capital onde serão realizadas três competições.

As modalidades que serão disputadas são: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Os estudantes serão divididos por faixas etárias: 12 a 14 e 15 a 17 anos. Os campeões e campeãs estaduais de cada modalidade garantem vaga para a etapa nacional da competição escolar que acontecerá em novembro, em Santa Catarina.

No total , 32 municípios participam desta etapa. Entre técnicos e atletas, mais de 1.600 participantes serão acolhidos e acomodados pela Prefeitura de Várzea Grande em parceira com o Governo do Estado.

O superintendente da secretaria de Esportes, Jadir Pereira, frisa a importância do novo Complexo Esportivo “Fiotão” para o esporte em geral. “Várzea Grande não sedia a uma fase estadual a mais de uma década. Não tínhamos condições estruturais para sermos sede de uma competição como essa. Hoje com o novo complexo de esportes, ganhamos também maior visibilidade em todo o Estado, o que enriquece e favorece também o esporte várzea-grandense”, disse o superintendente da pasta.

A modalidade que contará com maior número de participantes é o Atletismo com 600 participantes no total, sendo 13 por município, por incluir mais de vinte provas diferentes, como corridas de 75 a 3 mil metros, corridas com barreira, salto em altura, lançamento de disco, dentre outras. Outra modalidade com provas diversas será a natação, com disputas nos estilos borboleta, peito, costas, livre, medley, além dos revezamentos. Esta modalidade será realizada em Cuiabá, na piscina do Ginásio de Esportes Aecim Tocantins.

Por: Letícia Kathucia – Secom/VG