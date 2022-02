Conselho de Cultura divulga resultado preliminar das inscrições de candidatos e eleitores

Foto: Walisson Soares dos Santos / Assessoria de Gabinete

Reconhecido como a Capital da Agroindústria, o município de Lucas do Rio Verde poderá se tornar também uma referência estadual da cultura nordestina. O município onde vivem cerca de 69 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2021), se prepara para receber sua primeira sede do Centro de Tradições Norte e Nordeste (CTNN).

O projeto foi apresentado no dia 11, pelo prefeito Miguel Vaz (Cidadania), durante reunião com o deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC) e representantes da sociedade civil organizada.

Conforme o chefe do Executivo, o projeto descritivo segue em fase de execução e deve custar aos cofres públicos o equivalente a R$ 800 mil. Deste total, R$ 400 mil são provenientes de uma emenda parlamentar assegurada por Dal Molin.

“É impossível falar do desenvolvimento da região norte de Mato Grosso sem citar a importante contribuição do povo nordestino. A administração está de parabéns pela iniciativa. Como parlamentar, sinto-me honrado em contribuir com esse projeto que beneficiará milhares de famílias. Espero que outros municípios sigam o exemplo de Lucas do Rio Verde”, assinala o deputado.

“Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor a fim de assegurar a preservação e a valorização deste povo que tanto nos orgulha”, complementa Miguel Vaz.

Banco de leite – Xuxu Dal Molin aproveitou a ocasião para reafirmar a destinação de uma emenda, no valor de R$ 150 mil, para a implantação do primeiro banco de leite humano no município.

Desenvolvido por meio de uma parceria com o Rotary Club do município, o programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“É um projeto relativamente barato se analisarmos o custo benefício. São R$ 250 mil, sendo R$ 150 mil do deputado Xuxu Dal Molin e o restante destinado pelo deputado Dr João (MDB)”, explica o presidente da entidade filantrópica, Oelson Copetti.